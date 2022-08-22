Телеканал «Домашний»: люди хотят получать положительные эмоции

Марина Хрипунова, генеральный директор телеканала «Домашний»

Марина Хрипунова рассказала, куда движется его маркетинг-стратегия, чем красноярские зрители отличаются от других российских, а также что ждет любителей телеканала в новом сезоне.

- Марина, что вас привело в Красноярск? Почему именно наш город был выбран для визита?

- Красноярск – это завершающий город в ходе нашего ежегодного пресс-тура, когда мы посещаем города-миллионники. Интересно пообщаться со зрителями, рассказать о новинках, привлечь новую аудиторию. Также с Красноярским краем меня связывает личная история – последних четыре года школы я училась в Ужуре, в военном городке.

- Рассматриваете ли вы Красноярский край как новый съемочный хаб для своих проектов?

- Если сериал снимает квартиры – то не принципиально, в каком городе это происходит. Что же касается улиц и природы – мы ищем интересные локации. Сериальное производство сейчас в нашей стране процветает, поэтому, может быть, доберемся и до Красноярского края.

- Каковы особенности телесмотрения в Красноярском крае? Есть ли какие-то отличительные тенденции от других регионов, например, южных регионов России?

- Есть, но они незначительны. На мой взгляд, в южных регионах более патриархальный уклад. Турецкие сериалы там смотрят лучше. Но в целом принципиальной разницы нет. Зато есть различия между малыми и большими городами. В малых городах количество телевизоров в домах меньше, а значит, смотрит какой-то один канал вся семья.

- Расскажите, кто смотрит сегодня телевизор, существует ли какой-то среднестатистический портрет зрителя «Домашнего»?

- Это телезрительница. Чаще всего это женщины, хотя, как говорят данные статистики, каждый пятый наш зритель, все же мужчина. Быть может, со временем их станет больше.

- Сейчас многие аналитики говорят о массовом переходе аудитории с телеканалов в социальные сети. Какие конкуренты есть у вас и насколько сложно с ними соперничать?

- Сериалы, фильмы, программы – это короли эфира, а все платформы, стриминги и так далее – способы доставки этой информации. Поэтому контент может конкурировать только с контентом. Телевидение сейчас существует в разных плоскостях, в том числе и наш телеканал.

– Как себя чувствует «Домашний» среди других каналов?

– В пандемию в 2020 году, когда все остались дома и прильнули к экранам телевизоров, канал впервые вошел в топ-5 среди всех каналов в своей целевой женской аудитории. В 2021 поднялся на третью позицию после Первого канала и «России 1». В малых городах – с населением менее 100 тыс. человек мы уже третий год занимаем второе место по стране, сразу после «России 1». Возможно, потому, что в небольших населенных пунктах более развит семейный просмотр – а у нас канал достаточно безопасный и при этом не пресный: здесь есть страсти, герои могут испытывать и демонстрировать негативные эмоции – все как в жизни. Но ни слух, ни взгляд зрителя мы не оскорбляем. «Домашний» можно смотреть всей семьей.

– Несколько сезонов назад канал сделал ставку на производство четырехсерийных мини-сериалов, и это стало успешной стратегией развития.

– Да. Четыре серии – оптимальный формат. Не растянутый во времени и в то же время достаточно объемный для того, чтобы полноценно рассказать хорошую историю, в основе которой, по законам жанра, проблема главной героини, борьба с внешними обстоятельствами или людьми, и как итог – победа. Если в 2016-м«Домашний» производил 4 сериала в год, то на 2023 год мы подготовили уже 110 сериалов собственного производства.

- Визитной карточкой «Домашнего» остаются турецкие сериалы. Почему именно Турция, а не Корея, Бразилия или Индия?

- К сожалению, индустрия латиноамериканских сериалов существенно отстает от турецкой. И по темпу развития сюжетной линии в том числе. Индийские фильмы – немного наивные, иногда слишком наигранные. Флагманские страны сериальной продукции сейчас это Корея, Япония, Китай, но чаще они существуют не как готовые вещи, а как форматы. И когда по их идеям переснимают сериалы, получается хороший продукт. Турция – в топе. Они нашли баланс и делают международное кино. Реалистичность и хорошая романтическая история – это секрет их успеха.

- И какие турецкие новинки нас ждут в новом сезоне?

- С первых чисел октября после сериала «Великолепный век» нас ждет горячая история – сериал «Ветреный». Всех секретов раскрывать не буду, но это очень увлекательная история!

Сериал «Ветреный»

- А как меняется сетка телеэфира в течение дня: утро, день и вечер? Что хорошо смотрят в утренние часы, а что вечером?

- Утром должны быть короткие форматы – полчаса, максимум – час, так как люди чаще всего заняты своими делами и им некогда подолгу отвлекаться на просмотр телевизора. В вечернее же время мы можем себе позволить полежать на диване перед телевизором, а значит, показываем 4-серийные фильмы.

- Канал на месте не стоит, какие-то изменения планируете в ближайшее время?

- Я руководствуюсь принципом не трогать то, что хорошо работает. Канал успешен. На сегодняшний день мы занимаем 4-ю позицию в рейтинге российских телеканалов. А когда в мире различные непростые ситуации, то кроме новостей люди хотят смотреть хорошее доброе кино, где глаз отдыхает и на душе спокойно. Наш канал – про старую добрую реальность, к которой в самое ближайшее время, я надеюсь, мы вернемся.

Слушайте интервью Марины Хрипуновой, генерального директора телеканала "Домашний" на Радио "Комсомольская правда" по ссылке.