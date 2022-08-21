Красноярск
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеCovid-19 в КрасноярскеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Красноярск
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеCovid-19 в КрасноярскеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Красноярск
+19°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Общество21 августа 2022 2:30

Конкурс «Минусинский помидор» выиграла Марина Гольцова, она получила «Ладу Гранту»

Вес ее томата составил 1820 граммов
Елена СЕРЕБРОВСКАЯ
Елена СЕРЕБРОВСКАЯ
Конкурс «Минусинский помидор» выиграла Марина Гольцова, она получила «Ладу Гранту»

Конкурс «Минусинский помидор» выиграла Марина Гольцова, она получила «Ладу Гранту»

Фото: ИВАНОВА Диана

Подведены итоги очередного конкурса «Минусинский помидор». После двух пандемийных лет праздник получился ярким, позитивным. На него собрались не только жители самого Минусинска, но гости из других городов и даже регионов. В программе были и выступления художественной самодеятельности, и мастер-классы по выращиванию овощей, ярмарка-распродажа урожая и многое другое. Но главная интрига – это, конечно, подведение итогов конкурса: кто же в этом году самый-самый мастер по выращиванию помидор.

Победительницей стала Марина Гольцова. Вес ее плода составил 1820 граммов. Традиционный приз – автомобиль. Марине вручили ключи от новенькой «Лады Гранты».

- Сам такой вырос, я специально ничего не делала, признается Марина. – Участвовали в первый раз. По цветку было видно: на одной плодоножке был один большой цветок. Я смеюсь, говорю мужу: «Это моя машина растет». Вот и выросла моя машина, а водить я умею. Я очень счастлива.

В этом году в конкурсе участвовали 40 человек

В этом году в конкурсе участвовали 40 человек

Фото: ИВАНОВА Диана

Муж и трое детей тоже верили в победу, потому и помогали выращивать своего гиганта.

Добавим, что второе место заняла Наталья Медведева с помидором весом 1705 граммов, а третье место разделили сразу два участника – Любовь Демченко и Леонид Сонин. Их томатовы вытянули на 1635 граммов каждый. А всего в конкурсе участвовали 40 минусинцев, младшему из которых 33 года, а старшему – 83.

И все же минусинцам есть куда стремиться, ведь рекорд прошлого года составил 2270 грамм, его вырастила блогер-садовод Марина Щербинина.

Общество: ВОПРОС ДНЯ