Конкурс «Минусинский помидор» выиграла Марина Гольцова, она получила «Ладу Гранту» Фото: ИВАНОВА Диана

Подведены итоги очередного конкурса «Минусинский помидор». После двух пандемийных лет праздник получился ярким, позитивным. На него собрались не только жители самого Минусинска, но гости из других городов и даже регионов. В программе были и выступления художественной самодеятельности, и мастер-классы по выращиванию овощей, ярмарка-распродажа урожая и многое другое. Но главная интрига – это, конечно, подведение итогов конкурса: кто же в этом году самый-самый мастер по выращиванию помидор.

Победительницей стала Марина Гольцова. Вес ее плода составил 1820 граммов. Традиционный приз – автомобиль. Марине вручили ключи от новенькой «Лады Гранты».

- Сам такой вырос, я специально ничего не делала, признается Марина. – Участвовали в первый раз. По цветку было видно: на одной плодоножке был один большой цветок. Я смеюсь, говорю мужу: «Это моя машина растет». Вот и выросла моя машина, а водить я умею. Я очень счастлива.

В этом году в конкурсе участвовали 40 человек Фото: ИВАНОВА Диана

Муж и трое детей тоже верили в победу, потому и помогали выращивать своего гиганта.

Добавим, что второе место заняла Наталья Медведева с помидором весом 1705 граммов, а третье место разделили сразу два участника – Любовь Демченко и Леонид Сонин. Их томатовы вытянули на 1635 граммов каждый. А всего в конкурсе участвовали 40 минусинцев, младшему из которых 33 года, а старшему – 83.

И все же минусинцам есть куда стремиться, ведь рекорд прошлого года составил 2270 грамм, его вырастила блогер-садовод Марина Щербинина.