Перевернувшийся под Минусинском грузовик стал причиной гибели двух человек

Фото: МВД по Красноярскому краю

В районе Минусинска минувшим вечером произошла авария легковушки и грузовика. Грузовик двигался по трассе Р-257, но по какой-то причине водитель не справился с управлением и самосвал опрокинулся на бок. Грузовик оказался на встречке, где в него влетела легковушка.

В машине в этот момент находились четверо: мужчина за рулем, две женщины и 12-летний ребенок. Водитель и ребенок попали в больницу, а женщины погибли в больнице.

Сейчас полиция разбирается в обстоятельствах случившегося. Сообщается, что водитель грузовика в момент аварии был сильно пьян. Погибшие были, возможно, матерью и бабушкой ребенка – им 32 и 57 лет.