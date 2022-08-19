«Дай 5 с плюсом!»: готовимся к новому деловому сезону и учебному году вместе с «Красным Яром»

Анжела Рябова в эфире радио «Комсомольская правда» - Красноярск» в программе «Планерка с покупателями»

В числе лучших

– Анжела Владимировна, давайте начнем разговор с приятного – с поздравлений. Министерство сельского хозяйства и торговли края впервые провело профессиональный конкурс ко Дню работника торговли. Среди победителей – барабанная дробь – есть и ваша торговая сеть.

– Гастрономы «Красный Яр» и дискаунтеры «Батон» признаны лучшими торговыми сетями Красноярска – заняли первое место в номинации «Лучшая торговая сеть городского округа». На конкурсе оценивали количество объектов торговой сети, размер средней заработной платы работников, количество договоров и реализации товаров, произведенных в крае, и количество ассортиментных позиций местных товаров. Этот год юбилейный для компании, в декабре мы отметим свое 25-летие. Девиз магазинов «Красный Яр», с которых началась наша история: «Гастрономы нашего города». Первое место в номинации «Лучшая торговая сеть городского округа» тому подтверждение. Кстати, за звание «Лучший продавец городского округа» поборолась и сотрудница сети дискаунтеров «Батон» Ирина Нерода. И хоть ей не удалось попасть в тройку лидеров, результат также оказался впечатляющим. Ирина заняла 7 место из 40 претендентов, попав в десятку лучших продавцов Красноярского края. Гордимся нашей сотрудницей! Сейчас наша сеть насчитывает 64 гастронома. Недавно открылся 164-й дискаунтер «Батон» – в Лесосибирске – и два дискаунтера в Кызыле и один в Хакасии в Белом Яре.

Веселые щенки в помощь школьнику. Фото предоставлено компанией

– Не можем не спросить еще об одной новости: о новом стратегическом альянсе «Красного Яра», «Слата» и Х5 Group. Что изменится для покупателей и сотрудников?

– Мы вступили в новую эпоху истории нашей компании. Теперь рядом с нами сильный партнер, с которым мы начали строить сотрудничество – крупнейший российский ритейлер X5. Новость оказалась сложной для понимания, у людей возникло много вопросов. Поэтому расставим точки над «i». Мы не продаем свои магазины. У бизнеса появляется инвестор. Мы заинтересованы в устойчивом развитии и росте нашей компании, сделать это можно только вместе с успешными и сильными партнерами. Продолжим работать под брендами «Батон» и «Красный Яр». Что мы возьмем от Х5 – прежде всего условия закупок, возможности логистики, работу с данными и другие передовые практики будут интегрированы в нашу работу. Это значит, что для наших покупателей мы станем лучше. Объединение не повлечет за собой серьезных организационных изменений для нас. Мы по-прежнему ООО «Смарт» – зарегистрированы в Красноярске и работаем здесь. Значит и налоги платим здесь, способствуем развитию региона.

Коллекция с динозавриками. Фото предоставлено компанией

Готовимся к 1 сентября

– Анжела Владимировна, не за горами 1 сентября. Сейчас родители вместе с ребятами готовятся, покупают школьные принадлежности. Расскажите о ваших школьных коллекциях.

– С прошлого года мы стали следовать принципу коллекций в непродовольственном ассортименте и видим, что этот путь правильный. Конечно, чтобы покупатель оценил наше предложение, мы готовимся заранее. Коллекции прорабатываются от идеи до полки примерно 9 месяцев. Они создаются индивидуально для нас на фабриках Китая. В этом году девиз школьного сезона в гастрономах «Дай 5 с плюсом!». Главными персонажами коллекции стали забавные собаки Корги, Сиба и Акита. Их изображениями украшены все атрибуты школы: удобные рюкзаки и наша фишка – мешки для обуви правильного размера, куда поместятся не только тапочки, но и уличная обувь (даже зимняя). Комплиментарно также на выбор есть лаконичная и универсальная коллекция «пастель». Сейчас действует школьный каталог и многие товары из школьного ассортимента в гастрономах продаются по акции. Базовый набор для школы, который нужен любому школьнику, в наших гастрономах можно купить за 988,2 руб. В него входит: рюкзак с корги, 10 тетрадей в клетку, дневник, набор шариковых ручек, 2 автоматических карандаша, пенал, ластик и линейка.

В наших дискаунтерах «Батон» главный девиз – «В школу вместе!». Коллекции с динозавриками и единорожками, представленные там, очень подойдут будущим первоклассникам. Думаю, в такой переходный момент жизни ребятам важно, чтобы их кто-то поддержал и был рядом.

Коллекция с единорожками. Фото предоставлено компанией

– В школьной коллекции есть и ланчбоксы – контейнеры, чтобы взять с собой в школу перекус. А что в него можно положить?

– У нас есть детская гастрономическая линейка – пирожки с яблоком, сосиски в тесте, булочки. Это универсальный перекус. Можно положить орешки, сухофрукты. Выбор продукции собственного производства у нас большой!

Бумага не в моде

– Уже на протяжении года один гастроном и 2 дискаунтера вашей сети работают с электронными ценниками. Какие результаты, плюсы этого проекта? Покупателям нравится?

– На сегодняшний день семь дискаунтеров «Батон» и два гастронома «Красный Яр» оборудованы более чем 30 тысячами электронных ценников. За 11 месяцев электронные ценники доказали свою эффективность. Главный критерий успешности – в оборудованных магазинах до нуля сократилось количество жалоб со стороны покупателей по поводу несоответствия цены на полке и на кассе. Это повысило доверие к магазинам и положительно отразилось на их товарообороте.

Работа с ценниками – серьезная составляющая ежедневного труда сотрудников розницы. Мы подсчитали, что на эту операцию в среднем один наш магазин тратит более 170 часов в месяц. При этом всегда сохраняется вероятность того, что ценник на полке не будет заменен вовремя, и на кассе покупатель увидит другую цену. Это всегда снижает доверие. Электронные ценники подгружают новую информацию автоматически и исключают подобные ситуации. Кроме того, технология позволяет разгрузить сотрудников, а высвободившееся время они уделяют наполнению полок товаром и работе на кассах. Все это в совокупности улучшает сервис и повышает лояльность покупателей.

Нейтральная - пастельная - серия для школьников любого возраста. Фото предоставлено компанией

И арбузы, и кабачки

– Август – традиционно месяц овощей и фруктов, заготовок. Что предлагают ваши гастрономы? Арбузы можно уже покупать, созрели?

– Дорогие наши покупатели! Не устану повторять – мы стремимся привозить для вас арбузы, ягоды и фрукты всегда оттуда, где они в сезоне. Поэтому арбузы, которые вы видите на полках наших магазинов, можно есть всегда. Но сейчас, конечно, наступил сезон тех самых астраханских арбузов, которых все так ждали в СССР. Есть также сочные и сладкие арбузы из Казахстана, а еще в этом году достаточно поздно набрали сладость цветные (желтые, оранжевые) арбузы из Краснодарского края. Пробуйте. Можно купить по дольке и устроить дегустацию, сравнить вкусы и выбрать свой. Успевайте купить виноград кишмиш – ароматный, сладкий, с хорошей ценой. Ну и падает цена на сезонные овощи – баклажаны, перец ласточку, кабачки. Пора делать заготовки на зиму!