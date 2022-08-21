Красноярцев ждет холодная и дождливая рабочая неделя Фото: Мария ЛЕНЦ

В Красноярске ожидается очередная холодная и дождливая рабочая неделя, ни солнца, ни сухости ждать не стоит. Синоптики GISMETEO дали прогноз погоды на рабочую неделю 22-26 августа.

В понедельник дневная температура составит около +12 градусов, весь день будет лить дождь, а сила ветра составит около 4-9 метров в секунду. Ночью похолодает до +9 градусов.

Во вторник дождя не будет, хотя пасмурная погода сохранится. Днем ожидается около +16 градусов, ночью температура понизится вдвое – не выше +8 градусов. Зато ветра практически не будет.

Среда и четверг ожидаются днями-близнецами. Днем около +16 градусов, тучи и дожди. Сильного ветра не будет, а по ночам синоптики прогнозируют осадки и около +8-9 градусов.

В пятницу днем возможно повышение температуры до +18 градусов и без осадков. А вот ночью вновь похолодает, на этот раз до +10 градусов.