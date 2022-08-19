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Общество19 августа 2022 9:53

Красноярский край на Всероссийском конкурсе «Учитель года» представит Наталья Морева

На региональном этапе она удивила жюри своим анализом творчества Чехова
Елена СЕРЕБРОВСКАЯ
Елена СЕРЕБРОВСКАЯ
Красноярский край на Всероссийском конкурсе «Учитель года» представит Наталья Морева. Фото: министерство образования края

Красноярский край на Всероссийском конкурсе «Учитель года» представит Наталья Морева. Фото: министерство образования края

Наталья Морева счастлива получить из рук министра образования Красноярского края Светланы Маковской диплом абсолютного победителя регионального конкурса «Учитель года Красноярского края – 2022». За нее переживали и поддерживали не только ученики и коллеги из Агинской средней школы № 2, но и всего Саянского района. А теперь на ней лежит ответственность – выступать от лица педагогов края на Всероссийском конкурсе «Учитель года России». Первый и второй этапы пройдут в Тюмени с 20 сентября по 5 октября.

Наталья Морева преподает русский язык и литературу. Она уже входила в число победителей краевого конкурса в 2014 и 2018 годах. В этом году у нее было 29 соперников из разных районов, один другого талантливее, креативнее, со своими особенными и эксклюзивными подходами к образовательному процессу. Наталья удивила жюри и детей, когда на открытом уроке необычно подошла к анализу произведений Чехова.

- На уроке литературы дети рисовали графики, как на математике. Они чертили жизненные пути героев и потом сопоставляли их. Было видно, как развиваются персонажи. Благодаря такому методу дети понимают, куда идёт герой в плане духовного развития, какой процесс происходит внутри. Это развивает умение преобразовывать информацию в графический вид и анализировать данные, – рассказа Наталья Алексеевна.

Конкурсная комиссия высоко оценила работу преподавателя. Учитель года-2021 в Красноярском крае Галина Кеосиди так отозвалась о своей коллеге:

- Наталья Алексеевна – это педагог спокойного стиля, который мягко, но уверенно направляет учеников к намеченным целям.

Добавим, что Наталья Морева также борется за участие в телешоу «Классная тема», которое выйдет на федеральном телеканале «Россия 1» этой осенью. Параллельно педагог успевает также заниматься бизнесом – она управляет собственной пекарней. А сам конкурс для нее - показатель развития, который стимулирует педагогов демонстрировать все свои профессиональные качества и компетенции.

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