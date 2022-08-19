Красноярский край на Всероссийском конкурсе «Учитель года» представит Наталья Морева. Фото: министерство образования края

Наталья Морева счастлива получить из рук министра образования Красноярского края Светланы Маковской диплом абсолютного победителя регионального конкурса «Учитель года Красноярского края – 2022». За нее переживали и поддерживали не только ученики и коллеги из Агинской средней школы № 2, но и всего Саянского района. А теперь на ней лежит ответственность – выступать от лица педагогов края на Всероссийском конкурсе «Учитель года России». Первый и второй этапы пройдут в Тюмени с 20 сентября по 5 октября.

Наталья Морева преподает русский язык и литературу. Она уже входила в число победителей краевого конкурса в 2014 и 2018 годах. В этом году у нее было 29 соперников из разных районов, один другого талантливее, креативнее, со своими особенными и эксклюзивными подходами к образовательному процессу. Наталья удивила жюри и детей, когда на открытом уроке необычно подошла к анализу произведений Чехова.

- На уроке литературы дети рисовали графики, как на математике. Они чертили жизненные пути героев и потом сопоставляли их. Было видно, как развиваются персонажи. Благодаря такому методу дети понимают, куда идёт герой в плане духовного развития, какой процесс происходит внутри. Это развивает умение преобразовывать информацию в графический вид и анализировать данные, – рассказа Наталья Алексеевна.

Конкурсная комиссия высоко оценила работу преподавателя. Учитель года-2021 в Красноярском крае Галина Кеосиди так отозвалась о своей коллеге:

- Наталья Алексеевна – это педагог спокойного стиля, который мягко, но уверенно направляет учеников к намеченным целям.

Добавим, что Наталья Морева также борется за участие в телешоу «Классная тема», которое выйдет на федеральном телеканале «Россия 1» этой осенью. Параллельно педагог успевает также заниматься бизнесом – она управляет собственной пекарней. А сам конкурс для нее - показатель развития, который стимулирует педагогов демонстрировать все свои профессиональные качества и компетенции.