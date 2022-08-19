«Спасибо за теплый прием»: приехавшим из Донбасса в Красноярск маленьким беженцам помогают собраться в школу

Приехавшим из Донбаса в Красноярск маленьким беженцам помогают собраться в школу. Фото: ЕР

Не по доброй воле Диана Подать покинула свой уютный дом в городе Светлодарске, что на Донбассе. Подхватила шестилетнего Егорку и прочь. Когда-то ее отец жил в Красноярске, окончил здесь училище, он и подсказал дочери и внуку ехать сюда, в Сибирь. Их здесь встретили и поселили в социальном центре «Родник».

Диана с сыном живут здесь больше месяца, с 16 июля, и многое их здесь удивляет по-хорошему:

- Прием был теплый, мы благодарны «Роднику» за все, что они для нас делают. Мы не ожидали, но они помогают абсолютно во всем. Бытовых проблем у нас особо нет, сейчас оформляем документы на получение гражданства, потихоньку справляемся. Планируем здесь оставаться, жить, стремиться к светлому будущему, - поделилась Диана.

Таких, как Диана, в «Роднике» 23 человека, всем нужна разного рода поддержка. Не только оформить пособие или подать документы на гражданство, найти жилье и работу. Они рады теплому слову, гостям и подаркам. Накануне, 18 августа, у них как раз побывали представители центра сбора гуманитарной помощи партии «Единая Россия» и депутат Законодательного Собрания края Вера Оськина. Поговорили с беженцами, расспросили об условиях их проживания, уточнили, какие проблемы есть на данный момент.

В целом встреча получилась по-домашнему теплой и позитивной. С пирогами и чаем. Вместе с активистами приехал и символ партии – белый мишка, с ним все фотографировались на память. Что касается подарков: Егор Подаль в этом году идет в первый класс, поэтому ему и другим детям привезли школьные портфели и канцелярские принадлежности.

- Здесь, в центре «Родник», сегодня проживают 23 беженца, среди них пять детей. Все они получили хорошие и нужные подарки от партии и от наших партнеров-спонсоров. С конца февраля мы уже собрали и отправили 200 тонн груза на Донбасс, и продолжаем помогать. Потому что бросать людей в беде не привыкли, не можем, потому что своих не бросаем! - отметила Вера Оськина.

Волонтерский центр «Единой России» сплотил не только депутатов, общественников, но и предпринимателей, которые оказывают помощь. Так, несколько дней назад в центр обратились представители компании «Транснефть - Западная Сибирь», которые предложили помочь детям беженцев с одеждой. В рамках визита партийцев в центр работники компании передали маленькому сыну Дианы Подать комплект одежды и куртку. Они также отметили, что в ближайшее время помогут и другим детям беженцев, проживающих в Красноярске.

Добавим, с момента начала СВО на Украине в Красноярский край прибыло около 450 беженцев. Многие из них уже устроились на месте, оформили документы, нашли работу. Но есть семьи, которые бежали, взяв с собой самое необходимое. Они до сих пор испытывают сложности адаптации. Такие семьи на контроле регионального волонтерского центра партии «Единая Россия». Им оказывают продовольственную помощь, снабжают одеждой, средствами гигиены, детскими товарами, помогают с оформлением документов, устройством детей в образовательные учреждения и поиском работы.