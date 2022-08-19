Продолжается прием работ журналистов и блогеров на конкурс «Енисей. РФ - 2022»

До 31 августа принимаются заявки на участие в межрегиональном творческом конкурсе «Енисей. РФ - 2022». В этом году тематическими номинациями конкурса являются «История Енисейской губернии», «Я умею считать» и «Культурное наследие народов края» (принимаются работы о традициях народов любой территории России).

Также традиционно действуют номинации на лучшего оператора, корреспондента телевидения, газеты, радио. На лучший сайт традиционного СМИ и лучшую группу в социальных сетях.

Заявки на участие в конкурсе можно подать на сайте медиафорума: https://енисеймедиа.рф/form. Победителей ждут денежные призы (первое место в каждой категории СМИ в каждой номинации – 20 тыс. руб.). Награждение состоится во время работы медиафорума «Енисей. РФ» 27 октября 2022 года.