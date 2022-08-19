В Норильске четыре экипажа полиции преследовали зашедшего в город медведя Фото: Мария ЛЕНЦ

В Норильске на улице Хантайская 18 августа четыре экипажа полиции преследовали бурого медведя, который зашел в город. Как сообщают в МВД по Красноярскому краю, его пришлось застрелить. Местная жительница же сняла погоню на видео.

Автор видео крайне недовольна действиями полицейских. Она говорила, что медведь маленький, и была крайне недовольна, что его преследуют. И переживала, что его могут застрелить. Как оказалось – не зря.

В полиции рассказали, что медведь зашел в город и вел себя агрессивно. Сначала его пытались выгнать обратно в дикую природу, но медведь уходить не спешил. Тогда-то за ним и погнались полицейские экипажи. В итоге представители Охотнадзора приняли решение застрелить зверя, что и было сделано.

Это уже не первый эпизод, когда в Норильск заходит дикий медведь. Весной аналогичный случай произошел в районе Оганер. Тогда хищника так же пришлось застрелить.

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