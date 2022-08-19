Боялась, не успеет добежать, спасти от медведя: отшельнице Агафье Лыковой подарили пристройку для коз рядом с домом

На фото отшельница и козленок, которого она сама выкормила с ложечки, спасла от гибели. Фото Виктор Непомнящий, заповедник "Хакасский".

Агафье Лыковой подарили новое помещение для коз. Построить его помог меценат и общественный деятель Олег Дерипаска, сообщил «Комсомольской правде – Красноярск» директор заповедника «Хакасский» (на его территории располагается заимка знаменитой отшельницы) Виктор Непомнящий.

… С 1988 года последняя из семьи «сибирских Робинзонов», бежавших от цивилизации, живет в глухой тайге одна. Близкие умерли, но вернуться обратно уже не может: «Тятенька сказал: «Уедешь отсюда – погибнешь». Тайга для нее, что дом родной. Но жить здесь - испытание не из легких. Лютые морозы, дикий зверь да скудная лесная земля. В свои 78 Карповна сутками поспевает по хозяйству. И не жалуется, напротив. Всё повторяет «Я не одна. Я с Богом!» и улыбается светло, по-детски.

Десант из Москвы

Лето уже на исходе (в этом году оно выдалось сырым да холодным), а забот у Агафьюшки не убавляется. Благо, помощники есть. На днях к ней прибыл целый десант из Москвы – волонтеры российского технологического университета (РТУ МИРЭА). Они больше десяти лет дружат с отшельницей, поддерживают, как могут. Вот и на этот раз прилетели, чтобы подсобить с заготовкой дров и сена коз. Зима уже скоро, надо быть во всеоружии.

Агафью Карповну давно опекают меценаты, а также представители заповедника "Хакасский" и волонтеры из технологического университета Москвы. Фото Виктор Непомнящий, заповедник "Хакасский".

Ведь хозяйство у нее солидное: куры, кошки, собаки, несколько коз. К своим питомцам бабушка относится с особой нежностью.

- Слышали бы, как она разговаривает со козами или кошками! - рассказал «КП – Красноярск» руководитель экспедиций РТУ МИРЭА Андрей Горбатюк. - Приходит в такое умилительное состояние, приговаривает: «Краси-и-и-и-вые!».

Прошлой весной приключилась трогательная история. Козочка принесла двух детенышей, а один был совсем хилым, отказывался пить молоко. Тогда бабушка поселилась в козлятнике. Спала прямо там. Все для того, чтобы с ложечки выкормить малыша. На это у нее есть проверенное средство - отвар корня копеечника (красного корня). По словам знахарей, были случаи, когда он спасал даже от смертельных болезней. Так что козленок, приняв целебного эликсира от Агафьи, мигом пошел на поправку.

Летом жила в шалашике

До недавнего времени козы жили у Агафьи прямо в избе. Правда, в старой, той, что немного на отшибе. В прошлом году меценат Олег Дерипаска (он давно опекает отшельницу) построил для нее новый дом.

- Светлый просторный, его освятили, - поделились с «Комсомольской правдой – Красноярск» волонтеры. – Однако Агафья прожила в нем с зимы по весну. Но, когда пришел теплый сезон, перебралась в старый, поближе к козам.

Как выяснилось, это из-за медведей. Старый дом, считает Агафья, находится далековато. А медведей в тайге полно, они могут наведаться в любой момент. Если хищник нападет, добежать из новой избы в старую - козам (чтобы отпугнуть петардами) она не успеет. Поэтому на лето решила поселиться в шалашике, поближе к питомцам – так надежнее. Зимой же может запросто переночевать в старой избе, с козами. Вот такой расклад.

«Не перевелись добрые люди»

Чтобы хоть немного облегчить долю затворницы, было решено: в старой избе (к слову, ее тоже основательно обновили) скотине делать нечего. Бегать до нее, караулить коз хозяйке тяжело. Поэтому помещение для питомцев соорудили прямо рядом. К новой избе пристроили новый же козлятник.

- Теперь по зиме (и не только) Агафье Карповне не нужно будет метаться из одной избы в другую, - говорит директор заповедника «Хакасский» Виктор Непомнящий. – Она очень обрадовалась, благодарит за помощь Олега Владимировича и всю его команду.

Гости приехали на таежную заимку отшельницы не с пустыми руками, привезли гостинцы. Фото Виктор Непомнящий, заповедник "Хакасский".

«Не перевелись еще добрые люди, дай Бог здоровья бабушке Агафье, - отозвались соцсети. – Как хорошо, что вы ей помогаете. А она за всех нас молится!».

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