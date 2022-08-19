Глава Роспотребнадзора Красноярского края опроверг связанные с масками слухи Фото: Мария ЛЕНЦ

Шестая волна пандемии дошла до Красноярского края, количество случаев заболеваний резко выросло, в разы – уже у более 600 человек за сутки выявляется ковид. Разумеется, соответствующие службы не могли не отреагировать. Так, глава регионального управления Роспотребнадзора дал рекомендации вернуться к мерам личной безопасности. Даже сделал акцент:

- На сегодняшний день все носит рекомендательный характер. Роспотребнадзор не прогнозирует, а анализирует то, что есть, и уже по ситуации даем рекомендации губернатору о внесении ограничений. Сейчас нет необходимости что-то вводить, - сообщил Дмитрий Горяев.

Однако у некоторых граждан ситуация вызывает не совсем адекватную реакцию. Позволим себе дословно процитировать пост, который появился накануне, 18 августе, в паблике «ЧП Лесосибирск. Его написала жительница города.

«На днях были в магазине на базе ОРСа, нужно было купить садовый инструмент. Зашли в медицинских масках (нам так удобно, люди не молодые). В магазине были продавец и приятный на вид мужчина (наверно хозяин) – он нам сказал: «Почему вы в масках, значит вы больные? Нам поступило распоряжение из Роспотребнадзора, если человек в маске, то должен предъявить справку из больницы, что он здоров. А если Вы в маске и здоровы и у вас нет такой справки, то Вы должны выйти из магазина, вас не будем обслуживать». Практически предложил выметаться. Я сняла маску. Он тогда и говорит: «Что-то я боюсь, лучше выйду». И вышел. Пока мы смотрели, что нам нужно, он появился и открыл двери нараспашку. Вот такой наш поход в магазин, хотя товар нами в этом магазине и был выбран, что-то расхотелось покупать. Чтоб выгоняли из магазина – с этим я столкнулась впервые. Наверно за это какие-то госорганы могут наказать этот магазин?»

Тот самый пост из соцсетей

Добавим, что под постом появилось более 130 комментариев с возмущением.

Главный санитарный врач Красноярского края отреагировал на этот пост, который ему переслали:

- В связи с этим хочу обратить внимание, что никаких распоряжений, писем и других документов, о которых заявил продавец, от Роспотребнадзора никому не направлялось. Единственное, что было мной озвучено, — рекомендации по соблюдению масочного режима в общественных местах, местах массового скопления людей и на транспорте. Считаю правильной позицию посетителей данного магазина, которые придерживаются этих рекомендаций.

Дмитрий Горяев подчеркнул, что удивлен поведению продавца, ведь тот, как никто другой, должен быть заинтересован в соблюдении масочного режима в торговом зале, так как это поможет защитить его здоровье при ежедневном контакте с большим количеством людей.