Летевший из Сочи норильчанин закурил сигарету на борту самолета Фото: Елена СЕРЕБРОВСКАЯ

Норильчанин устроил переполох на борту самолет и теперь наверняка кусает себе локти: «е-мае, что же я сделал». Комментаторы в соцсетях того же мнения: «мужик, ну ты попал, дотерпеть до земли мог?»

Заинтриговало? Подробности «Комсомольской правде»-Красноярск рассказали в пресс-службе Управления на транспорте МВД России по Сибирскому федеральному округу. 60-летний житель Норильска возвращался из Сочи. Перелет долгий, больше пяти часов. Заядлому курильщику сильно захотелось затянуться (есть такая народная шутка – «уши пухнут, как хочется курить»). Но курить на борту самолета нельзя – там по всему салону предупреждения размещены. О чем думал мужчина, непонятно, но он зашел в туалетную комнату и там чиркнул спичкой (или зажигалкой – что у него там было).

Сразу же сработали датчики задымления, командир воздушного судна дал команду осмотреть салон лайнера. Бортпроводники быстро вычислили нарушителя. Сначала его вежливо попросили сесть на место, а когда приземлились в аэропорту – там его встречали сотрудники полиции.

- После приземления мужчину доставили в дежурную часть и составили два протокола: за нарушение запрета курения и невыполнение требований командира воздушного судна. За нарушение правил поведения в самолете авиакомпания может отказать пассажиру в перевозке и потребовать возмещения возможных убытков, - прокомментировали в ведомстве.

Штрафы выписаны за: «Нарушение установленного федеральным законом запрета курения табака на отдельных территориях, в помещениях и на объектах» и «Невыполнение лицами, находящимися на борту воздушного судна, законных распоряжений командира воздушного судна».

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