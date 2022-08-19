Красноярцев жду холодные и дождливые выходные Фото: Мария ЛЕНЦ

В Красноярске прогнозируют холодные и дождливые выходные. Синоптики Гидрометцентра дали прогноз погоды в Красноярске на выходные 20-21 августа 2022 года.

Так, в субботу 20 августа в Красноярске будет пасмурно и дождливо, дневная температура не поднимется выше +16 градусов, а сила ветра составит около 3-9 метров в секунду. Ночью похолодает до +11 градусов, а осадки продолжат идти.

В воскресенье 21 августа днем чуть потеплеет – до +17 градусов. Будет так же дождливо, пасмурно и ветрено – порывы составят около 4-12 метров в секунду. Ночью дождь усилится, а температура воздуха понизится до +10 градусов.