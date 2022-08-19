Электроэнергией воспользовались, а денег не заплатили: Красноярскэнергосбыт опубликовал антирейтинг корпоративных клиентов

Миллионные долги

ПАО «Красноярскэнергосбыт» опубликовал антирейтинг корпоративных клиентов - злостных неплательщиков за электроэнергию по итогам первого полугодия 2022 года. В список попали 38 юридических лиц, которые числятся в недобросовестных потребителях от трех месяцев до почти пяти лет. При этом общая задолженность клиентов, попавших в список, составляет 261,8 млн рублей.

– В большинстве своем антирейтинг состоит из организаций жилищно-коммунального комплекса, которые обслуживают социально важные объекты. И это уже стало плохой традицией. В борьбе c дебиторской задолженностью котельных или управляющих организаций мы не можем использовать самый эффективный способ – введение режима ограничения электроснабжения, так как пострадает население. Взыскивать с таких организаций почти нечего, так как собственного имущества у них, как правило, нет. С подобными предприятиями Красноярскэнергосбыт может бороться только при поддержке администраций муниципальных образований, надзорных и правоохранительных органов, – рассказал исполнительный директор ПАО «Красноярскэнергосбыт» Олег Дьяченко.

Кто вошел в антирейтинг

На первом месте по периоду формирования задолженности – ООО «Энергия» (поселок Раздолинск, Мотыгинский район), которое накапливает долг на протяжении более четырех с половиной лет и не в первый раз возглавляет антирейтинг. К началу июля этого года предприятие задолжало Красноярскэнергосбыту 69,8 млн рублей. В управлении этой организации находятся насосная станция и очистные сооружения. До осени 2020 года компании принадлежали 3 котельные, которые сейчас переданы в ООО «Альянс». Красноярскэнергосбыт ежемесячно подает иски по взысканию задолженности с ООО «Энергия», но и по исполнительным листам оплата поступает в недостаточных объемах. По факту причинения особо крупного ущерба энергосбытовой компании против ООО «Энергия» возбуждено уголовное дело по п. «Б» ч. 2. ст. 165 УК РФ и ведутся следственные мероприятия.

На втором «почетном» месте – МУП «ЖКС», которое обслуживает котельные, скважины, очистные сооружения и насосную станцию в селе Шуваево Емельяновского района. С 2018 года организация нарушает обязательства по оплате потребленной электроэнергии. А в итоге – долг 11,1 млн рублей. Практически каждое начисление на протяжении 3,5 лет взыскивается в судебном порядке, но при этом нерегулярные поступления по исполнительным листам не покрывают выставленные счета. С 2021 года в адрес энергосбытовой компании периодически поступают платежи в размере 100 тысяч рублей, что также не соответствует текущему потреблению. Планы мероприятий по готовности к режиму полного ограничения электроснабжения не предоставляются. За данный факт Енисейским управлением Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору (Ростехнадзор) вынесено постановление о наложении штрафа в 100 тыс. рублей (ч.3 ст 9.22 КоАП РФ). Также в адрес МУП «ЖКС» неоднократно направлялись уведомления о предоставлении банковской гарантии, которые не были исполнены.

Арбитражный суд привлек предприятие к административной ответственности (ст.14.61 КоАП РФ) за непредоставление обеспечения исполнения обязательств по оплате электрической энергии (банковской гарантии) и назначил штраф в размере 50 тыс. рублей. В связи со сложившейся ситуацией ПАО «Красноярскэнергосбыт» направлено письмо на Администрацию Емельяновского района о необходимости проведения совместного совещания с контролирующими органами.

Замыкает тройку антилидеров МУП «ЖКК Вознесенского сельсовета». За предприятием числится долг в 1,3 млн рублей, сформировавшийся за 23 месяца. В управлении находятся скважины и котельная в селе Вознесенка. История взыскания денежных средств подобна ситуации с МУП «ЖКС»: судебные решения, отсутствие полноценных платежей, рост задолженности за текущее потребление, письма на главу района о необходимости принятия мер. Отличается этот случай тем, что предприятие предоставляет планы мероприятий по введению режима готовности к режиму ограничения, которые не исполняются. Что повлекло за собой обращения в Ростехнадзор для привлечения к административной ответственности по ч. 3 ст. 9.22 КоАП РФ.

Добавим, что в антирейтинге должников по итогам первого полугодия, помимо организаций ЖКХ, – сетевые и управляющие компании, садоводческие товарищества, промышленные и сельскохозяйственные предприятия, торговые фирмы, производства продуктов питания. Каждый из абонентов задолжал гарантирующему поставщику электроэнергии от 104,2 тыс. до 69,8 млн рублей.

Ознакомиться с полным антирейтингом можно на сайте krsk-sbit.ru.

Материал подготовлен Группой PR ПАО "Красноярскэнергосбыт"