«Нашла ребенка на базе. Чем можно накормить?»: в Туве многодетная мать отдала ребенка первой встречной и отправилась веселиться

В Кызыле многодетная мать отдала ребенка незнакомке и ушла выпивать с друзьями Фото: Мария ЛЕНЦ

В Кызыле полицейские разобрались в необычном случае, когда мать четырех детей отдала младшего ребенка под присмотр незнакомке, чтобы уйти в загул. Об этом сообщает МВД по Туве.

12 августа инспектор ПДН мониторила «Вайбер» и обнаружила там странную запись – «Нашла ребенка на базе «Обувь», смесь отказывается принимать, чем можно накормить?», к которой было прикреплено фото малыша. С автором сообщения сразу же связались полицейские.

Женщина рассказала, что нашла ребенка на базе, лежащим на земле. Она сжалилась над младенцем, забрала его с собой и хотела накормить смесью. Оказалось, что показания кызылчанки далеки от правды.

После второго опроса горожанка призналась, что шестимесячную девочку ей передала настоящая мать ребенка. Вечером 12 августа, возвращаясь с работы, женщина увидела пьяную компанию из трех человек, на руках одной из выпивающих был младенец. Женщина решила проследить, и доехала с ними на автобусе до нужной остановки. Там горожанка решила познакомиться с группой, и предложила женщине с ребенком присмотреть за малышкой за деньги. Мать девочки, недолго думая, согласилась.

Женщины договорились, что на следующее утро мать заберет ребенка и передаст деньги. По дороге новоиспеченная няня купила малышке смесь, но та сильно плакала и есть не хотела. Тогда-то кызылчанке и пришлось обратиться в одну из групп в мессенджере.

Выяснилось, что у матери, отдавшей дочь первой встречной, еще трое детей 7,8 и 10 лет. Они переданы на попечение ее родной сестры. В итоге горе-родительницу приговорили к штрафу за ненадлежащее исполнение по воспитанию. Девочку же забрали и отдали Республиканскую детскую больницу.