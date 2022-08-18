Депутат Виктор Кардашов проверил ход строительства школы в красноярском микрорайоне «Бугач»

Фото: krasnoyarsk.er.ru

Депутат Законодательного Собрания края и региональный координатор партпроекта «Новая Школа» Виктор Кардашов проверил возведение новой школы в микрорайоне «Бугач» на улице Калинина. Об этом сообщает пресс-служба КРО «Единая Россия».

Проверка была организована совместно с администрацией и региональным отделением ВОД «Отцы России» в рамках партпроектов «Новая школа» и «Безопасные дороги».

Фото: krasnoyarsk.er.ru

Строительство школы №159 началось в 2020 году, стоимость проекта составила около 2 миллиардов рублей. Единороссы и общественники проинспектировали новое здание, осмотрели учебное оборудование, оценили удобство будущих классов и других помещений. Здание рассчитано на 1550 детей, в нем созданы все условия для полноценного обучения, включая помещения для групп продленного дня.

Фото: krasnoyarsk.er.ru

Виктор Кардашов отмети, что при поддержке депутатов от «Единой России» всех уровней и в рамках Народной программы партии в Красноярском крае ежегодно увеличивается финансирование сферы образования. Так, в этом году в регионе капитально отремонтируют 33 общеобразовательных учреждения, также откроют пять новых, современных школ. Одной из них является как раз школа №159.

Фото: krasnoyarsk.er.ru

В помещении школы все продумано до мелочей: просторные классы, большая библиотека, несколько спортивных залов, тир, коворкинг-помещения. Во дворе - современная спортивная инфраструктура: от футбольного поля до тренажера для изучения ПДД. Школа уникальна и тем, что учитывает потребности детей с ограниченными возможностями здоровья: здесь с максимальным комфортом смогут учиться дети с ОВЗ и маломобильные ребятишки. Сейчас на объекте продолжаются активные работы: монтаж необходимого оборудования, сборка мебели и тд.

- Второй такой «космической» школы за Уралом нет. Классы, лаборатории, библиотека, актовый зал, рекреации, столовые, спортивная инфраструктура, условия для педагогов - на самом высоком уровне. Немаловажно, что проектом предусмотрен безопасный переход через оживленную улицу, который подрядчик обещает открыть уже к началу нового учебного года. Остаётся пожелать коллективу педагогов при поддержке родительской общественности наполнить школу доброжелательной атмосферой и высоким уровнем учебно-воспитательной работы, - отметил Виктор Кардашов.

Фото: krasnoyarsk.er.ru

Дал высокую оценку уже выполненным работам и Совет отцов:

- Для Совета отцов Красноярского края дорожная безопасность детей всегда была приоритетным направлением. Сейчас здесь продолжается строительство надземного перехода через улицу Калинина. Это очень оживленная улица. Переход будет организован к домам, которые будут, так сказать, основными потребителями образовательных услуг этой школы. Пока школа еще не готова, но когда она будет введена в эксплуатацию, мы обязательно приедем еще раз, и будем участвовать в принятии паспорта безопасности, - рассказал председатель регионального отделения ВОД «Отца России» Олег Окладников.

Добавим, что до 1 сентября активисты «Единой России» совместно с общественниками проверят на безопасность пешеходные переходы и в других районах Красноярска и края. Рабочие группы проверят территорий возле учреждений образования, здравоохранения и спорта. Также о фактах нарушения правил дорожной безопасности вблизи соцобъектов может сообщить любой житель края. Обращения принимают сотрудники региональной общественной приемной председателя партии «Единая Россия» Д.А.Медведева по адресу: г. Красноярск, Красная площадь, 17, по телефонам: 8 (391)265-93-25, 8-923-574-05-26 или по электронной почте: op@krasnoyarsk.er.ru.