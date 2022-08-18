Сезон охоты на пернатых и пушную дичь в Красноярском крае откроется 27 августа Фото: Мария ЛЕНЦ

Сезон охоты на пернатых и пушную дичь открывается в Красноярском крае 27 августа. Об этом сообщает министерство лесного хозяйства региона. Рассказываем, как получить разрешение, и какие документы необходимы.

Какие нужны документы для охоты на пушную дичь и птицу в Красноярском крае 2022

- разрешение на добычу охотничьих ресурсов;

- заключение договора на охоту (в случае охоты на землях охотпользователей);

- охотничий билет федерального образца;

- разрешение на охотничье оружие.

Как подать заявление и получить разрешение на охоту в Красноярском крае 2022

- обратиться по адресу Карла Маркс, 78Б в Красноярске. Сделать это можно в порядке живой очереди или по записи (тел. 8(391) 227-72-59, 266-82-92, 211-97-27);

- обратиться к охотинспекторам. График приема по ссылке;

- через МФЦ;

- через портал госуслуг.

Чтобы получить разрешение на охоту необходимо заполнить заявление. Образец здесь. Сроки пушной охоты и виды разрешенных животных можно узнать на сайте охотнадзора.

Дополнительная информация по телефону: 8(391) 268-03-36.