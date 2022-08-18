В Красноярске школьников будут переводить на дистант при заболеваемости 20% в классе Фото: Мария ЛЕНЦ

Красноярских школьников будут отправлять на дистант, если заболеваемость в классе составит 20% и выше. Об этом сообщил глава регионального Роспотребнадзора Дмитрий Горяев.

Как и прежде, при входе в школу детей будет проверять на температуру, а в помещении учреждения должны находиться санитайзеры. При этом родители смогут присутствовать на праздничных линейках, но в здании школы им рекомендовано соблюдать масочный режим.

Кроме того, уборка школьных помещений должна проходить с применением дезинфицирующих средств, в классах необходимо установить обеззараживатели воздуха, работники пищеблока обязаны носить маски.