День Минусинского помидора-2022: программа мероприятий на праздник 19-20 августа Фото: Мария ЛЕНЦ

День Минусинского помидора пройдет в Красноярском крае 19-20 августа 2022 года. Организаторы уже опубликовали программу мероприятий. Гостей праздника ждут показы фильмов, выступления музыкальных коллективов и выставки томатов.

Программа мероприятий на День Минусинского помидора-2022

Фото: Мария ЛЕНЦ

19 августа 2022 года:

- V Минусинский инвестиционный форум – 09:00-18:30 (улица Народная, 17);

- Кинотеатр под открытым небом – 20:00-22:00 (сквер Ленина).

20 августа 2022 года:

Концертная программа «Сердце Минусинска» на главной сцене Соборной площади:

- 12:00-15:00 – церемония открытия праздника «Минусинский помидор»;

- 15:00-17:00 – показ лучших моментов праздника «Минусинский помидор онлайн» 2020 и 2021 годов;

- 17:00-22:00 – выступление музыкальных коллективов из Красноярска, Хакасии и Тувы.

Выставки и ярмарки будут проходить по всему городу с 12:00 до 16:00 часов:

Фото: Мария ЛЕНЦ

- выставка-ярмарка «Минусинский помидор 2022» (Ленина, 66-86);

- Выставочные проекты Минусинского регионального краеведческого

музея (Мартьянова, 6/Ленина, 60);

- Цветочный проспект (Ленина, 97 – Кравченко,13 и Ленина, 99 – Кравченко, 8);

- Минусинск ремесленный (Гоголя, 51-65);

- Минусинск хлебосольный (Красных Партизан, 12-24).

Все интерактивные площадки для гостей «Минусинского помидора-2022» пройдут в сквере имени Ленина:

- с 12:00 по 16:00 будут работать локации «Территорию южная – семья дружная», «Национальные подворья», «Краски солнечного города», «Томатный кругозор» и «Дружи с финансами»;

- 15:00-17:00 – Мастер-класс по бальным танцам;

- 17:00-20:00 – концертная программа «Мой любимый город»;

- 20:00-21:30 – кинотеатр под открытым небом.

Кроме того, минусинцев и гостей города ждут мероприятия «Томатная палитра» в сквере Искусств на Кретова, 20, а также «Мир чудес, творчества и фантазии» на Народной, 17.

Более подробная информация на сайте организаторов праздника.