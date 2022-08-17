Дмитрий Киреев: «Красноярский цемзавод продолжает стабильно работать»

Производительность растет

На Красноярском цементном заводе (ООО «Красноярский цемент» – дочернее общество АО «ХК «Сибцем») подвели производственные итоги за шесть месяцев 2022 года. В январе–июне предприятие выпустило 280,4 тыс. тонн и реализовало 287,6 тыс. тонн цемента.

По железной дороге клиентам направлено 8,8 тыс. тонн стройматериала, автотранспортом – 234,7 тыс. тонн, причем 34% (свыше 79 тыс. тонн) доставлено собственными цементовозами компании. Наиболее востребованным стал портландцемент ЦЕМ I 42,5Н ГОСТ 31108-2020: его завод выпустил 118,2 тыс. тонн (42% от общего объема произведенной продукции). Также спросом среди потребителей пользовался портландцемент ЦЕМ II/А-Ш 32,5Б ГОСТ 31108-2020, его доля в общем объеме – 27% (74,9 тыс. тонн).

В ассортименте предприятия появилась новинка – композиционный портландцемент ЦЕМ II/А-К (Ш-З) 32,5Б. Этот вид продукции применяется при изготовлении бетонных и железобетонных конструкций, бетонных и строительных растворов, при проведении штукатурных, кладочных и других ремонтно-строительных работ.

В подразделениях ООО «Красноярский цемент» выполняются плановые ремонты оборудования, ведется техническое перевооружение. Так, в цехе готовой продукции на линии палетирования смонтирована новая упаковочная машина стоимостью 19,4 млн рублей. Современное оборудование, способное выпускать по технологии «стретч-худ» 60 тонн палетированного цемента в час, установлено вместо полуавтоматического палетообмотчика, который за то же время выдавал лишь 20 тонн. Повышение производительности линии в три раза дает предприятию возможность оперативно удовлетворять растущие потребности строительного рынка в палетированном цементе.

Экологическая безопасность в приоритете

В первом полугодии в цехе «Горный» запустили в эксплуатацию современный рукавный фильтр ФРИ-С-0344(УТ), в цехе технического обслуживания ввели в штат участок по ремонту и обслуживанию газоочистных установок, что позволит Красноярскому цемзаводу проводить текущие ремонты газоочистного оборудования своими силами, не привлекая сторонних специалистов. Также обновился автопарк предприятия: на промплощадку поступили вилочный погрузчик Komatsu нового поколения и фронтальный погрузчик SDLG L968F. Для цеха «Горный» приобретен бульдозер тяжелого тягового класса Четра Т-25 – современная, надежная, универсальная, ремонтопригодная машина, которую будут использовать на карьере известняка. А в новом цехе «Помол» завершаются строительно-монтажные работы. Запуск оборудования намечен на сентябрь 2022 года, пусконаладочный этап продлится до марта 2023-го. В следующий строительный сезон Красноярский цемзавод войдет уже с современным помольным подразделением.

– Красноярский цемзавод продолжает стабильно работать: выполняются плановые ремонты, ведется переоснащение цехов, модернизируется парк спецтехники, – отметил управляющий директор ООО «Красноярский цемент» Дмитрий Киреев. – Как и прежде, мы готовы обеспечивать потребителей качественной продукцией в необходимых объемах. Выполнение плана 2022 года, предусматривающего производство свыше 624 тыс. тонн цемента, зависит от емкости рынка и состояния экономики страны в целом.

ПОЗДРАВЛЯЕМ

В субботу, 13 августа, в преддверии Дня строителя, сотрудники завода и их семьи, неработающие ветераны предприятия провели массовый марафон Всероссийской акции «Выбираю Чистый воздух» в Татышев-парке. В торжественной части мероприятия приняли участие заместитель руководителя проектного офиса федерального проекта «Чистый воздух» Михаил Щербаков, депутат Государственной думы РФ Юрий Швыткин, председатель комиссии по охране окружающей среды и формированию здорового образа жизни Красноярского городского Совета депутатов Андрей Модестов. Почетные гости вручили работникам предприятия за добросовестный труд и производственные достижения отраслевые и региональные знаки отличия, почетные грамоты и благодарственные письма губернатора Красноярского края. Также заводчане получили награды холдинга «Сибирский цемент» и ООО «Красноярский цемент».