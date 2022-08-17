Фото: А. Куприянов

В Центре культурных инициатив открылась самая необычная в истории Красноярска выставка. Здесь представлены работы победителей и участников фестиваля мусорного искусства «Арт-Кашалот», организованного ГК «Кашалот» при поддержке министерства культуры Красноярского края. «Комсомолка» пришла на финал, чтобы увидеть своими глазами, все ли получилось «страшно красиво», как этого хотели организаторы и художники.

О чем и из чего

Двухметровый динозавр Гриша из старых газет. Блестящий во всех смыслах медведь из алюминиевых банок. Кит из пластика, собранного на берегу Черного моря. Витражи в хрущевских оконных рамах, найденных на свалке. Кувшинки из стеклянных бутылок, приготовленные в печи. Изящные панно из яичных упаковок и светильник из обрезков подложки под ламината. Все это фестивальные работы, яркие и самобытные.

Фото: А. Куприянов

50 заявок художников, профессионалов и любителей из разных городов края: Красноярска, Норильска, Енисейска, Лесосибирска - поступили на конкурс. 36 работ было представлено для оценки жюри. Призовой фонд от ГК «Кашалот» составил 430 000 рублей.

Фото: А. Куприянов

Каждая работа – история. Из пластика, макулатуры, стеклянных бутылок, алюминиевых банок, кожи, текстиля, яичных коробок - всего того, что мы килограммами отправляем каждый день в мусорные ведра. О чем эти истории? О моменте откровения или целой жизни, как, например, история Вадима Шадрина о его деде Федоре Павлееве – радиоинженере. Вадим разобрал радиокладовую деда и из сотен деталей, микросхем, плат собрал композицию «Деде Феде» - рабочее место изобретателя, заваленное электронным добром.

Фото: А. Куприянов

Семейная история тронула до слез. Подтекст - серьезный разговор об утилизации.

- Все, что связано с электроникой, перерабатывается сложно: на помойку не отнесешь. У нас в крае этим не занимаются, только собирают, - говорит автор. – «Запечатывание» подобного мусора в арт-объект не только дает ему вторую жизнь, но и лишает надобности отправлять это в утиль.

Мусор – переработанный и переосмысленный

Зрители – в восторге.

- Это замечательно! Как можно так красиво сделать из мусора!

- Столько идей, и все такие глубокие.

- Художники взяли мусор и рассказали истории о себе, о нас, о времени.

Илья Ильин, инициатор фестиваля и председатель совета директоров группы компаний «Кашалот», согласен со зрителями на 100 процентов:

Фото: А. Куприянов

- Шикарная экспозиция, невероятно осмысленные работы. Когда мы в начале года только задумывали этот фестиваль, назвав его «фестивалем здравого смысла» и желая просто обратить внимание жителей края, даже самых равнодушных, на проблему с отходами, мы, конечно, надеялись на отклик, но он превзошел все ожидания. Я благодарен всем участникам и соорганизаторам за интерес к нашей идее и нашей профессиональной деятельности.

Удивительно, насколько легко читаются в арт-работах идеи «Кашалота» о том, что отходы – это полезный ресурс и современная система обращения с мусором – первоочередная задача. Особенно в эпоху перепроизводства, когда каждый из нас выбрасывает в год 400 кг мусора и перерабатывается лишь небольшая часть, от 7 до 20 процентов.

Фото: А. Куприянов

- Я, честно говоря, обалдел, тут нет ни одной простой вещи. Они глубокие, концептуальные. У многих - два, три уровня осмысления, - комментирует работы Михаил Шубский, куратор фестиваля, заведующий отделом современных художественных практик Центра культурных инициатив. - Это не просто переработанные отходы, это вещь – как отношение к жизни. Красноярцы показали не только, как мусор можно превратить в искусство, но и хороший пример, как нужно относиться к жизни: весело, иронично, умно.

Юмора и иронии у фестиваля предостаточно. Чего стоит треш-гобелен Василия Слонова с изображением кашалота в Енисее из целлофана и алюминия или его блестящий медведь из тысяч сплющенных жестяных банок, где «банка – символ мира потребления».

Фото: А. Куприянов

- Печень выжила! Людям – искусство, природе – помощь, - шутит художник, призер фестиваля среди профессиональных художников сразу в двух номинациях: «Объемный арт-объект» (второе место) и «Ассамбляж» (второе место).

В подтверждение мнения Михаила Шубского о многоплановости высказываний и, к примеру, тираннозавр Гриша – работа «Жми и беги» Татьяны Высоковой, победителя фестиваля среди профессиональных художников в номинации «Объемный арт-объект» (первое место).

Тираннозавр выполнен в технике объемного папье-маше. Художница, кстати, сама ее изобрела и даже запатентовала. Гиганта Татьяна сделала в своей квартире – пришлось выделить Грише отдельную комнату.

Фото: А. Куприянов

- Мне захотелось воплотить задумку организаторов: «создать из мусора что-то одновременно прекрасное и ужасное. Поэтому я решила, что мусорный монстр – самое то.

И тираннозавром Гриша назван неспроста. У каждого из нас внутри есть страшный монстр – воспоминания, чувства, истории – наши тираны-тираннозавры, от которых хочется убежать. «Догонит ли тебя Гриша, тебе решать».

Макулатуры и старые газеты Татьяне помогли собрать коллеги из детского центра «Способный ребенок». Если внимательно читать и рассматривать Гришу, становится очевидной еще одна аллюзия – на газетных вырезках фото влиятельных красноярцев минувших эпох, «динозавров».

Фото: А. Куприянов

Украшением фестиваля, его эстетической доминантой стала работа фотографа Александра Куприянова «Мой мир», занявшая первое место в номинации «Ассамбляж» среди профессиональных художников.

Александр создал триптих из витражей, вставленных в старые рамки деревянных окон, которые объединяет арка Коммунального моста. Сама арка сделана из ретроспективных фотографий города. Получилась красивая история о том, что в «нашем мире все связано – люди, город, природа, история, прошлое, настоящее и будущее».

Фото: А. Куприянов

Еще больше фото смотрите здесь.

Поздравляем!

Победители фестиваля «Арт-Кашалот»

В категории профессиональные художники

Фото: А. Куприянов

Номинация «Объемный арт-объект

1 место - Высокова Татьяна, работа «Жми и беги»

2 место - Василий Слонов, работа «Медведь»

3 место - Ирина Уланова, работа «Кашалот»

Номинация «Ассамбляж»:

1 место - Александр Куприянов, работа «Мой мир»

2 место - Василий Слонов, треш-гобелен «Кашалот»

3 место - Татьяна Галкина, шрифтовой треш-арт плакат «Съешь еще этих сладких булок»

В категории жители Красноярского края

Номинация «Объемный арт-объект:

1 место - Оксана Козлова, светильник «Одуванчик»,

2 место - Семейный экоцентр «Живой», работа «Монстр»

3 место - Анастасия Прохоренко, работа «Информационный мусор»

Номинация «Ассамбляж»:

1 место - София Куприянова, работа «Ранимость»

2 место - Анна Устьянцева, работа «Родись!»

Приз зрительских симпатий – у Надежды Ведровой, работа из пульперкартона «Стихии».

Фестивальная выставка будет работать в «Центре культурных инициатив» на Ползунова, 13 до 31 августа.