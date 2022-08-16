Красноярцам рекомендовали вернуться к масочному режиму

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Жителям Красноярска рекомендовали вернуться к ношению масок, по крайней мере в общественных местах и транспорте. Как заявил глава краевого Роспотребнадзора Дмитрий Горяев, недельный показатель заболеваемости ковидом в регионе составляет 99,5 на 100 тысяч населения.

– В связи с этим, согласно размещенной на официальном сайте Роспотребнадзора информации, жителям нашего региона рекомендовано соблюдать масочный режим в общественных местах, в местах скопления людей, на транспорте, – добавил Горяев.

В федеральном Роспотребнадзоре рекомендовали вернуться к масочному режиму тем регионам, где недельная заболеваемость превышает 50 случаев на 100 тысяч человек – то есть Красноярский край уже превысил эту отметку почти вдвое. При этом число случаев заражения коронавирусом в России продолжает расти.