Красноярцам с 17 по 19 августа пообещали заморозки до -2 градусов Фото: Мария ЛЕНЦ

Красноярцам пообещали настоящие осенние заморозки в период с 17 по 19 августа. Об этом сообщает МЧС по краю.

Понижение температуры до -2 прогнозируют в центральных и южных районах Красноярского края. Непосредственно Красноярск заморозки должны обойти. По крайней мере, в ближайший день.

Так, по данным Среднесибирского УГМС, 17 августа в Красноярске ожидаются ночные температуры до +8, днем около +13-15 градусов, но с порывистым ветром до 13 метров в секунду. Возможен небольшой дождь.

Напомним, что заморозки приходили в Красноярский край и в июне. В окрестностях регионального центра в первой декаде июня холодало до -3 градусов.