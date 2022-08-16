Роботы и тщательная подготовка: красноярские коммунальщики составляют план ремонта водоводов

Капремонт водопроводных сетей Красноярск-2022. Фото предоставлено компанией

Многие красноярцы уже пережили сезон летних отключений воды, но и в августе продолжаются ремонты сетей холодного водоснабжения. Специалисты красноярского водоканала приступили к работе над проектом производственной программы на следующий, 2023-й, год, сообщает портал sibgenco.online.

Полная диагностика

Перед каждой ремонтной кампанией инженеры диспетчерской службы, отдела главного технолога, цехов эксплуатации водопроводных сетей и водозаборных сооружений КрасКом – совместного предприятия правительства Красноярского края, администрации города и СГК проводят большую аналитическую работу, изучая результаты полного обследования трубопроводов. Это и общие сведения о сетях – из какого материала изготовлены, их диаметр, протяженность, глубина залегания, срок эксплуатации. Обязательно анализируются данные статистики нештатных ситуаций за последние три-четыре года, характер дефектов и места несанкционированных врезок, выявленных в ходе телеинспекции с помощью видеороботов. Изучаются и сведения об агрессивном состоянии грунта и окружающей среды вдоль трассы, близость прохождения электрических или тепловых коммуникаций и другие важные данные.

Общий износ сетей холодного водоснабжения в Красноярске по некоторым микрорайонам составляет от 50 до 70 процентов. Но не всегда срок службы водовода является приоритетным, чтобы этот адрес попал в план перекладки.

– При составлении производственной программы мы берем за основу комплексные данные инструментальной диагностики коммуникаций с учетом анализа аварийности и опыта их эксплуатации, – рассказывает Татьяна Еремеева, главный технолог КрасКом, совместного предприятия правительства Красноярского края, администрации Красноярска и СГК. – Например, в историческом центре Красноярска есть чугунные трубопроводы, проложенные в начале ХХ века, но по сей день обеспечивающие горожан качественным водоснабжением. А вот стальные сети в относительно молодом построенном всего лишь 30 лет назад микрорайоне Северный на нашей электронной карте высвечены красным цветом. Причина – большое количество повреждений из-за некачественных труб, которые в лихие 90-е использовали строители.

Обновление сетей холодного водоснабжения Красноярск. Фото предоставлено компанией

Оперативно и эффективно

Подробная и достоверная информация о патологиях и остаточном ресурсе водопроводов позволяет инженерам красноярского водоканала еще на этапе проектирования ремонтной программы определить четкие границы аварийного участка, требующего оперативной замены, а также подобрать оптимальные методы перекладки сетей: открытым способом или «бестраншейным» методом горизонтально направленного бурения. Этот способ позволяет проложить различные коммуникации под землей бестраншейным способом. При его использовании поверхность ландшафта остается нетронутой, включая элементы благоустройства, дорожное полотно, строения и другие архитектурные формы.

Таким методом в 2021 году новый водопровод для Красноярской ТЭЦ-2, чтобы в весеннее половодье сохранить качество горячего водоснабжения. А в 2022-м – водопровод для самой большой за Уралом школы и жилых кварталов в микрорайоне озеро-парк «Октябрьский».

С начала 2022 года красноярский водоканал заменил 3 340 метров изношенных сетей холодного водоснабжения. Еще 2 190 метров новых трубопроводов построил для поликлиники в Покровском, детского сада в Тихих зорях, самой большой за Уралом школы и жилых кварталов в микрорайоне озеро-парк «Октябрьский». Такая скрупулезная подготовительная работа уже подтвердила свою эффективность. С 2017 года в Красноярске обновили более 67 км сетей холодного водоснабжения, а аварийность за пять лет снизилась с 920 инцидентов до 610.

– Реализация стратегии сокращения потерь воды позволила нам решить две основные задачи, – говорит Олег Гончеров, генеральный директор КрасКом – совместного предприятия правительства Красноярского края, администрации Красноярска и СГК. – Во-первых, повысить надежность питьевого водоснабжения за счет сокращения в 1,5 раза отключений холодной воды в домах красноярцев. Во-вторых, сэкономить деньги на «латании дыр», а освободившиеся средства вложить в обновление сетей. В итоге размер инвестиционного проекта предприятия вырос со 124 миллионов рублей в 2016 году до одного миллиарда 200 миллионов рублей в 2022-м.

ВАЖНО

Для подготовки к зиме водозаборов Гремячий лог и острова Казачий, а также подключения новых трубопроводов и жилых домов с 23:00 часов 19 августа до 23:00 часов 21 августа будет приостановлено холодное водоснабжение:

- в Октябрьском – полностью, включая пос. Удачный;

- в части Железнодорожного: до железной дороги со стороны Октябрьского района, ул. Озерная, ул. Северо-Енисейская, ул. Маерчака (от ул. Красной Гвардии в сторону ул. Калинина);

- в части Центрального: пос. СВЭМ, ул. 2-я Брянская, ул. Брянская (от ул. Калинина в сторону пос. Солонцы), ул. Подзолкова, ул. Промысловая, ул. Караульная, нечетная сторона;

- в части Советского: пер. Светлогорский, 10Б;

- в пригородных поселках и садовых товариществах: пос. «Солонцы», мкр. Славянский, мкр. Новалэнд, мкр. «Живем», мкр. Овинный, мкр. Плодово-Ягодная станция, мкр. «Шамони», СНТ «Отдых, Отдых-1, Отдых-2», СНТ «Калина», СНТ «Инвалид-1», ДНТ «Мираж», Кемпинг села Дрокино, деревнях Минино и Бугачево.

За это время красноярский водоканал отремонтирует на водозаборах технологическое оборудование. Управляющие компании заменят несправные задвижки и приборы учета воды в подвалах жилых домов. Застройщики подключат новостройки к городской системе питьевого водоснабжения. Дорожники вынесут два магистральных трубопровода из створа строящейся дороги на улице Чкалова.

Обращаем внимание, что в домах, оборудованных индивидуальными тепловыми пунктами с закрытой схемой горячего водоснабжения, на период отключения холодной воды будет отсутствовать и горячая.

Красноярский водоканал приносит горожанам извинения за временные неудобства и просит набрать необходимый запас питьевой воды, т.к. подвозить воду будут только в социально значимые учреждения.

Информацию о сроках завершения ремонтных работ можно уточнять в центральной диспетчерской службе по тел. 211-39-63.

Публикация подготовлена по материалам sibgenco.online