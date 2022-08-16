В Ачинске девочки на дорожном катке въехали в торговый павильон. Фото: vk.com/chpachinsk

Вечером 15 августа в Ачинске Красноярского края неизвестные завели дорожный каток и въехали на нем в ларек. Очевидцы сообщают, что технику завели три девочки, сейчас их разыскивают полицейские.

Фото: vk.com/chpachinsk

Все случилось в районе квартала 7Б. Дорожная техника мирно стояла возле ларька, чем и привлекла внимание гуляющих рядом подростков. Несколько девочек (по разным данным две или три) решили залезть на каток и, как сообщают очевидцы, завели его (случайно или специально).

В итоге техника начала движение и въехала в стоящий рядом ларек. Внутри находилась продавщица, она успела выбежать и не пострадала. О торговом павильоне такого не скажешь. Входная дверь оказалась буквально вогнута внутрь ларька.

Каток же продолжал работать даже после столкновения. Девочки же, поняв, что натворили, тут же разбежались кто куда. Сейчас их разыскивают полицейские, чтобы привлечь к ответственности и спросить – как им удалось включить такую тяжелую технику.