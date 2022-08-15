«Моей дочке всего два года, а она уже бережет природу!»: эко-волонтеры навели порядок на берегу Енисея

Дарья Яковлева. Фото: предоставлено пресс-службой En+Group

Приставка «эко» по многим направлениям человеческой деятельности сейчас пользуется большой популярностью. Люди спасают планету от загрязнения, как только могут. И один из самых простых и доступных любому способов этого — выход на большие субботники, когда можно вместе с единомышленниками навести порядок на улицах городов, в лесах и на берегах водоемов. Как оказалось, зачастую такие эко-волонтеры буквально заражают окружающих полезными привычками, делая заботу о Земле образом жизни для себя и своих близких.

— Моя жизнь давно связана с экологией и эко-проектами. И года два назад я начала более осознанно подходить к культуре потребления. Собирала для утилизации пластиковые крышечки, батарейки, затем пошли бутылки… И в какой-то момент я задалась вопросом, как же так получается, что бутылки я выкидываю в специальные контейнеры, а картон, пластик,бумагу — нет. И я начала искать, куда все это можно сдавать. Теперь у меня дома есть четыре бокса, где я собираю вторсырье и потом правильно утилизирую. Акцию «360» я поддерживаю третий год подряд, привлекаю своих друзей. Три года назад их было четверо, в прошлом году уже восемь, а в этом — 12, — рассказала эко-волонтер Дарья Яковлева.

Пристрастила Даша и свою маму к раздельному сбору мусора. И хотя та сначала негодовала от того, что прежде чем что-то выбросить это нужно помыть,потом все же поняла: это не так уж сложно и отнимает буквально пару минут. Зато пользу приносит огромную.

Кстати об акции «360». Организованная компанией En+Group, она состоялась в 12-ый раз и прошла сразу в нескольких городах и селах страны. Что немаловажно, ее поддержали сотрудники Красноярской ГЭС, которая входит в состав компании. 13 августа они пришли наводить порядок на берег Енисея в Дивногорске вместе со своими близкими.

Павел Логунов (слева). Фото: предоставлено пресс-службой En+Group

Любовь к природе своей двухлетней дочке прививает Павел Логунов, корпоративный волонтер En+ Group:

— Я сам в детстве всегда с большим удовольствием выходил на субботники. Когда устроился работать на Красноярскую ГЭС, решил тоже принять участие в акции. У меня и дочурка, хоть и маленькая, но если видит мусор где-то в лесу, сама говорит «Фу,кака!» и спешит подобрать его, чтобы выбросить, как положено, в урну.

С пониманием необходимости заботы о природе вырастили свою дочку и родители Златы Мозалевой. Студентка гидроэнергетического техникума хочет связать свою жизнь с «зеленой» энергией и, возможно, в будущем сама пополнит ряды сотрудников Красноярской ГЭС.

— Мои мама и папа всегда учили меня бережно относиться к Земле. В школе на субботниках я старалась всегда собрать как больше мусора, и считаю, что каждый должен нести ответственность за свои действия. Даже если люди, приезжающие на отдых, просто перестанут выбрасывать пустые бутылки и прочее в Енисей, это уже очень поможет природе. И очень здорово, что есть компании, в которых можно работать на благо людей и при этом так гармонично сочетать это с заботой о природе, — говорит девушка.

Александр Базаев. Фото: предоставлено пресс-службой En+Group

По словам заместителя гдиректора по взаимодействию с органами власти Красноярской ГЭС Александра Базаева, прошедшая акция — настоящий праздник.

— Он привлек столько людей! И ведь это делается для нас для всех, мы очищаем землю, нашу природу, чтобы ее не отравляли все эти пластики и металлы!

Александр Середа. Фото: предоставлено пресс-службой En+Group

Полностью согласен с ним и заместитель главы Дивногорска Александр Середа:

— Администрация города всегда поддерживает эту экологическую акцию. Только посмотрите, сколько замечательных позитивных людей собралось и из нашего города, и из Красноярска!

В день акции в Дивногорске волонтеры собрали 1700 кг различных отходов, более 2 000 использованных батареек и почти 6 000 пластиковых крышечек – самый большой показатель среди всех городов-участников.

Ольга Булакова. Фото: предоставлено пресс-службой En+Group

Помимо Дивногорска, акция состоялась на территории Иркутска, Братска, Усть-Илимска, Нижнего Новгорода, Миасса, Красного Чики, Северобайкальска и Соболихи и на берегу озера Котокельское.

Напомним, комплексную программу En+ Group по защите озера Байкал и водных экосистем от неблагоприятных экологических воздействий «Мир со знаком плюс» запустили в 2011 году по инициативе основателя компании Олег Дерипаски. Программа включает экологические, социальные, научные, образовательные и просветительские проекты.