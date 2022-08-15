Как не дать себя обмануть риэлторам-мошенникам: советы экспертов, как распознать обман

Как не нарваться на мошенников в поисках квартиры Фото: Мария ЛЕНЦ

Август – пора заселения приезжающих в город студентов. И тут важно знать, как не попасться на уловки недобросовестных риелторов. «Всего три тысячи рублей – и можете выбрать квартиру в любом районе города. Сотни вариантов, такой базы данных вы нигде не найдете. Очень дешево, почти даром»!» Новоявленный студент доволен, платит деньги фирме, ожидая конкретные предложения. Взамен получает... действительно, список адресов и телефонов. А дальше – звоните сами. И тут начинается самое интересное: половина телефонов не отвечает совсем, часть отвечающих не понимают, о чем речь идет. Разбираться с фирмой бесполезно, у них один ответ: «Мы же дали вам номера телефонов, что вы от нас хотите?» Такие фирмы существуют не только в Красноярске, но и в любом крупном городе. Работают на грани – вроде смошенничали, а с другой стороны закон-то не нарушили. Как не попасться на удочку таким фирмам?

Испытано на себе

2002-й год: интернет еще в «зародышевом» состоянии, а рекламным рынком рулят толстые, по сотне страниц, газеты из киосков «Розпечати». Приобретаю одну из них и нахожу объявление: «Жилье в аренду, недорого, в любом районе города». Мчусь по указанному адресу в агентство недвижимости. Там вежливые девочки суетятся: «Пока мы договор готовим, не желаете ли чашку кофею?» На моем лице – наивность вперемешку с невинностью (только-только приехала на МПЖ в Красноярск, уже тогда без пяти минут миллионный город). Рассчитаться попросили заранее, свои услуги оценили в 2тысячи рублей. Мой автограф под договором – и сразу едем на квартиру (клиент в моем лице пребывает в эйфории: так быстро?!).

И там начинается. Открывшая дверь женщина в летах спрашивает: «Вы кто такие? Что нужно?» Как оказалось, хозяйка действительно несколько месяцев назад написала объявление, что хочет сдать комнату, и повесила на двери своего подъезда. Но никто не откликнулся, она о нем забыла. Я буквально свалилась ей на голову. Прожили мы вместе неделю. Потом хозяйка извинилась: «не могу привыкнуть, девочка, что чужой человек в квартире, уж прости меня». Честно вернула деньги за проживание, до копейки. Кстати, тоже 2 тысячи рублей.

Второй раз в агентстве меня встретили без «чашки кофею» и с недоумением: «Мы вас заселили? Заселили. Остальное – ваши проблемы. Идите вон и закройте дверь с той стороны». Деньги за услуги вернуть отказались категорически, от учтивости не осталось и следа. Оттуда прямиком поехала в милицию. А там это агентство знают, как облупленное. Молодой лейтенант протягивает чистый лист бумаги, чтобы писала заявление, смотрит в глаза и спрашивает: «Вы реально хотите с них что-то получить?» Писать заявление я не стала, тем самым сберегла нервы, зато получила огромный опыт по части общения с риэлторами.

Сначала деньги – потом адресок

Прошло 20 лет, а ничего ведь не изменилось. Разве что цены выросли, а ушлые ребята продолжают жить и процветать по всей стране. Правда, для подстраховки многие стали указывать, что оказывают не риэлторские, а информационные услуги. Но с какой стороны ни посмотри, суть-то не меняется.

Мария ДИК, руководитель отдела аренды «Аревера-недвижимость» (одна из ведущих компаний на рынке недвижимости в Красноярске, за плечами 20 лет работы) рассказывает всю подноготную таких фирм.

- Откуда формируют базу данных для клиентов?

- Из открытых источников в интернете (соцсети, мессенджеры, «Юла» и «Авито»). Действующие или нет – не важно. Даже не спрашивают, согласны ли авторы заявлений сотрудничать с ними. В соцсетях есть паблики типа «Аренда жилья без посредников», там всегда тусуется много народа. В Красноярске, например, на такой паблик подписаны почти 130 тысяч человек. С 2011 года (столько лет он существует) накопились тысячи телефонов.

- Сколько просят?

- Такса очень заманчивая: за 3000 – 5000 рублей обещают квартиру в любом районе города. Картинка – не квартира, а загляденье (берут тоже из интернета). Обещают, что и аренда будет по карману. Стращают: «Вот, если пойдете в крупную риэлторскую контору, вы там 10 тысяч за подбор варианта заплатите, а мы только 3 тысячи берем». Ну как пройти мимо такого предложения? Неопытные попадают в ловушку.

- Деньги вперед

- Первым делом зазывают потенциального клиента к себе в офис, демонстрируют ему свои возможности. В наличии всегда есть любые варианты. Но сначала – договор. Подписали – деньги вперед. И только после этого дают список телефонов и адресов – около десятка. И все, они умыли руки, а вы вперед, обзванивайте сами.

- Дальше клиент звонит по указанному телефону, а там или ничего не знают, или уже давно сдали квартиру. Попытки вернуть деньги назад ни к чему не приводят, - рассказывает Мария Дик. – У нас недавно был случай, женщина обратилась к нам за помощью в подборе квартиры после того, как пообщалась с таким информагентством. Деньги там ей не вернули, но она оказалась не робкого десятка, привела с собой несколько крепких мужчин с «корочками». Те пригрозили прокуратурой и полицией, после чего женщине вернули все до копейки. Но таких ведь – единицы. В основном остаются несолоно хлебавши.

Как работают правильные агентства недвижимости

Чтобы понимали, как должно быть в идеале. У добросовестных риэлтеров оплата услуг выше. Как правило, 50 % от размера арендной платы за месяц (но если жилье дорогое, то процент может быть меньше). Взамен агентство дает гарантию. То есть перед тем, как внести квартиру в свою базу, агент связывается с собственником и проверяет документы на недвижимость.

Клиенту предоставляют варианты на выбор, а затем везут смотреть то, что понравилось. Владелец сам показывает потенциальному жильцу квартиру. Обговаривают все условия (наличие мебели, бытовой техники, состояние сантехники, количество комплектов ключей, кто будет оплачивать коммуналку). Если клиент и владелец ударили по рукам, тут же составляется договор аренды. И только после этого происходит расчет, а агент получает свое вознаграждение. Если один вариант не подошел – показывают другой.

Комментарий специалиста

- К нам периодически поступают жалобы на организации, предоставляющие риэлторские услуги. Потребитель получает устные обещания, что ему будет предоставлена в аренду квартира по приемлемой цене и в том районе, в котором удобно потребителю. Когда дело доходит до договора, клиент подписывает его, не глядя. В дальнейшем выясняется, что он подписал договор о предоставлении ему не риэлторских, а именно информационных услуг, - рассказывает Светлана Лямченкова, специалист Управления Роспотребнадзора по Красноярскому краю. – Например, в январе этого года поступило более 35 жалоб на ООО «Резидент». После заключения договора обещанное гражданину жилое помещение не предоставлялось внаем по различным обстоятельствам: «у собственника помещения нет времени показать объект», «жилое помещение уже сдано другим лицам», «номер телефона собственника не доступен», «собственник жилого помещения на встречу не явился».

Светлана уточняет, что в ловушку – по простоте душевной и стараясь сэкономить – попадаются не только студенты, но и приезжающие работать в город, командировочные, да кто угодно. Многие, потом идут требовать деньги назад. А им тычут в нос: «Мы свою часть договора выполнили». Кто-то махнет рукой, а для кого-то это принципиально важно вернуть свои деньги.

Как призвать к ответу?

- Как правило, доказать, что устные обещания были иными, чем указанные в договоре, очень сложно, практически невозможно, - рассказывает представитель Роспотребнадзора. – Если человек поставил свою подпись, значит, он согласился с тем, что написано на бумаге. Поэтому читайте внимательно договор перед тем, как его подписать. Вы можете обратиться к нам, наши специалисты помогут составить исковое заявление. Можете напрямую обратиться в суд, это ведь гражданское делопроизводство. Но нужно иметь веские доказательства того, что фирма вас обманула. Например, запись разговора на диктофон, но так делают немногие.

Что написано пером (отзывы, подсмотреные в интернете)

«Попалась на уловки этих «риэлторов». За 15 минут до встречи звонит якобы хозяин квартиры и говорит, что не может сегодня приехать, может только послезавтра. Звонишь в агентство и спрашиваешь, можно ли ещё посмотреть те варианты, которые вы предлагали ранее, на что вам отвечают, что уже все сдали, нам очень жаль. На следующие дни все повторяется, «собственники» так и не приезжают, а агентство остается не причем. Более того, обещают вас добавить в группу в Whatsapp, и добавляют с номерами собственников квартир! Только вот незадача, когда ты пытаешься звонить этим собственникам, все оказываются обычными людьми, которые понятия и не имеют что это за агентство и кто эти люди».

«Предлагают несуществующие квартиры по заниженной цене! Фотографии украдены с соседних объявлений. Мой агент трубки не берет по два дня, потом начинает лепетать, что хозяева уехали, умерли, пропали. Впихивает оформить ипотеку именно через них и никак иначе. Профессиональное общение на нуле, про пунктуальность вообще молчу. Остальные агенты работают по такой схеме развода: попытались снять квартиру в аренду с нас взяли деньги за услуги и назначили встречу с арендодателем. Арендодатель оказался липовый (номер телефона с другого региона). И таких у них много».

СОВЕТЫ

Совет №1: читайте договор.

Совет №2: внимательно читайте договор.

Совет №3: внимательно читайте договор, особенно там, где написано мелким шрифтом. И чтобы в нем было не как у Ильфа и Петрова «Утром деньги – вечером стулья», а с точностью до наоборот. Не расставайтесь со своими деньгами до того, как увидите квартиру и реально подпишете договор аренды с собственником.