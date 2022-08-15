«Аптечная косметика» для красоты и молодости

О косметических средствах сибирского производства нам рассказала руководитель департамента собственного производства АО «Губернские аптеки» Олеся Черепнина.

Без силиконов и парабенов

– Олеся Игоревна, признаюсь, в аптеку заглядываю в случае необходимости, когда нужно поправить здоровье. Но оказывается, здесь можно купить и уходовые средства.

- Мы сохранили традицию изготовления лекарственных препаратов, а сейчас активно развиваем линейку собственных косметических средств. Ведь аптечное производство играет важную роль с точки зрения оказания доступной и качественной фармацевтической помощи в части обеспечения лекарственными препаратами население. Например, в период дефицита в нашем регионе препарата Эуфиллин (лекарство для лечения заболеваний органов дыхания) мы запустили его изготовление на базе наших производственных аптек или во время пандемии мы смогли заполнить дефицитную нишу жидкостей для рук с антисептическим эффектом, организовав их производство. Сейчас привычные косметические средства уходят с рынка. Мы хотели бы внести свой вклад в то, чтобы заполнить эту нишу отечественным продуктом. Первую косметическую линейку наше предприятие запустило в 2019 году – 33 наименования продуктов, которые оценили наши посетители: гели для умывания, бальзам для губ, маски для лица, кремы для лица, для рук, для ног, твердые шампуни, мыло, соли для ванн. Состав предельно натуральный: масла – какао, оливковое, амарантовое, эфирное; травяные экстракты и другие природные компоненты. Никаких парабенов, красителей и других химических добавок, которые могут вызывать аллергические реакции у потребителей с нормальным типом кожи. Кремы и маски имеют небольшой срок годности – 6 месяцев, им требуется хранение в холодильнике. Флаконы из темного стекла, в которые фасуется косметика, позволяют сохранить всю полезность натуральных компонентов. Положительные отклики потребителей вдохновили нас на создание второй косметической линейки. Эти средства появились на полках наших аптек совсем недавно, в июне.

Олеся Черепнина, руководитель департамента собственного производства АО «Губернские аптеки»

– Процесс создания косметических средств небыстрый: нужно разработать рецептуру, протестировать, доработать…

– Технология изготовления и рецептура новой линейки разработана совместно с технологом из Санкт-Петербурга. На запуск с момента утверждения рецептуры до появления продукции в аптечной сети ушло больше года. От первой данная линейка отличается более широким выбором косметических средств, облегченной текстурой, более длительным сроком годности при комнатной температуре. Пробную партию отправили в Центр гигиены и эпидемиологии, это обязательная процедура перед запуском продукта в производство. На каждое средство есть разрешительные документы – технические условия, декларация соответствия.

– Какими средствами пополнилась ваша косметическая коллекция?

- Новая линейка косметики включает в себя 43 наименования – средства по уходу за лицом, телом и волосами. В средствах для лица, в зависимости от типа кожи, мы выделили три направления ухода – основной, антивозрастной и уход за кожей, склонной к акне. Здесь достаточно широкий ассортимент: кремы дневные, кремы ночные, кремы для кожи вокруг глаз, маски, скрабы, тоники, сыворотки, гели для умывания.

Для ухода за волосами выпущены шампуни, бальзамы и маски, которые разработаны для разных типов волос – тонких, нормальных, окрашенных, жирных, требующих объема, а также универсальные средства для всех типов волос. Традиционно для ухода за телом у нас изготавливаются скрабы и кремы.

Достоинство второй косметической линейки в том, что можно сразу подобрать уходовый комплекс для волос, лица и тела. Открою секрет: мы уже работаем над разработкой рецептуры следующей линейки, куда войдут альгинатные маски, патчи, отвары, убтаны для умывания (смеси трав и глины), баттеры для тела, средства для гигиены полости рта.

Ручная работа

– Как изготавливаются косметические средства? Какое сырье используется?

– Вся продукция производится вручную в асептических условиях на базе одной из наших производственных аптек ограниченными партиями. Рецептура соблюдается строго по технологическим инструкциям.

– Подбор косметики – дело ответственное. Бывает трудно определиться, что именно тебе подойдет. Как вы помогаете покупателям в выборе товара?

– На помощь в выборе придут наши фармацевты – расскажут, какие конкретные средства могут проработать ваши проблемы с кожей. Кроме того, во всех наших структурных подразделениях в Красноярском крае и Хакасии есть в наличии тестеры косметики. Перед покупкой средства можно протестировать: нанести образец на кожу, оценить текстуру и аромат. Еще один вариант – посмотреть каталог продукции через систему QR-кода (код можно найти в аптеке на полке с косметическими средствами). И, конечно, вся подробная информация размещена на нашем сайте 24farmacia.ru.

– Вопрос, который волнует потребителей не меньше, чем состав, натуральность продукта, – стоимость.

– Цены на «Аптечную косметику» достаточно демократичные, стоимость кремов начинается от 250 рублей. Такие цены возможны благодаря тому, что мы сами изготавливаем косметические средства, и с точки зрения логистики товары проходят меньше этапов.

ИСПЫТАНО НА СЕБЕ

После разговора с Олесей Черепниной я отправилась в аптеку, чтобы на собственном опыте убедиться в эффективности «Аптечной косметики». Выбрала сразу несколько средств – шампунь и бальзам для волос, скраб для лица, крем для кожи вокруг глаз, крем для рук, бальзам для рук и пару кремовых масок для лица в мини-формате.

Самые большие ожидания были от парочки шампунь-бальзам. Мои волосы капризные – средней длины, густые, окрашенные, пористые. Справятся ли с ними бессиликоновые средства? Шампунь для окрашенных волос с протеинами пшеницы оказался легким, не слишком густым, с едва уловимым запахом. Не дает обильной пены, но хорошо очищает волосы. После комплексного ухода - шампунь и бальзам -высохшие волосы были блестящими, рассыпчатыми и шелковистыми. Удивлена!

Скраб для сухой и чувствительной кожи лица с кофеином: густой консистенции с мельчайшими скрабирующими частичками (жожоба гранулы), очищает бережно и деликатно. После смывания кожа приятная на ощупь и никакого чувства стянутости, благодаря д-пантенолу, витамину Е, алоэ-вера и соевому маслу. К слову, кожа у меня резко реагирует покраснениями на любые воздействия. А вот после скраба тон лица остался ровным. Еще один плюс!

Из двух масок для лица в саше– коллагеновая эффект-маска и маска-детокс с шунгитом – протестировала коллагеновую для зрелой кожи. Густой прозрачный гель хорошо распределяется. Во время действия (минут 10) маска не высыхает и не стягивает кожу. После смывания кожа ровная, увлажненная.

Следующие два средства поселились на рабочем столе – увлажняющий бальзам для губ и увлажняющий крем для рук с маслом миндаля и пантенолом. Сухой офисный воздух быстрее всего сушит руки и губы, без кремов и помадок не обойтись. В составе бальзама ничего кроме пользы – масла и витамины. Средство очень понравилось: формат удобный и мгновенное действие. При нанесении в прямом смысле тает, равномерно распределяется. Достаточно пару раз провести по губам, и они увлажнены. Приятный ванильно-мятный запах и легкий охлаждающий эффект. Крем для рук во флаконе с помпой, не придется каждый раз откручивать-закручивать крышку, как у тюбика. Аромат не слишком интенсивный. С кремом важно не переборщить – для увлажнения и питания достаточного одного нажатия помпы. А вот на ночь можно нанести побольше, утром руки будут мягкие и нежные.

И мой фаворит – крем для кожи вокруг глаз с маслом василька. Даже не крем, а нежное взбитое суфле. Уже после пары применений отложила другие средства подальше, так понравился эффект. Средство достаточно густое, но при этом легкое. Небольшого количества (размером с горошину) хватит, чтобы подпитать и увлажнить кожу.