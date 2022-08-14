Два человека погибли на месте: иномарка влетела в пассажирский автобус в Красноярском крае.с Фото: ЧП-Красноярск

На автодороге «Заозерный-Агинское» в Красноярском крае произошло смертельное ДТП. Иномарка на полном ходу влетела в пассажирский автобус «ПАЗ»

Случилось все около 6:30 утра. 35-летний водитель легковушки вылетел на встречную полосу и врезался в рейсовый автобус, который ехал из Заозерного в сторону Саянской.

Удар был настолько сильным, что от иномарки не осталось буквально ничего. Машину попросту смяло. Вместе с автобусом она улетела в кювет.

— В результате ДТП 58-летний пассажир автобуса, не пристегнутый ремнем безопасности, и водитель легкового автомобиля погибли на месте ДТП. В настоящее время на месте ДТП работают специалисты, устанавливаются все обстоятельства происшествия, — рассказали в ГИБДД.

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