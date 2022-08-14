В Красноярске ожидается холодная и дождливая рабочая неделя Фото: Мария ЛЕНЦ

Красноярцев ждет холодная и дождливая рабочая неделя. Синоптики GISMETEO сделали прогноз на 15-19 августа 2022 года.

В понедельник днем будет дождливо и пасмурно. Дневная температура в пределах +17 градусов, ночью – около +11 градусов. Во вторник днем похолодает до +14 градусов и дождь, а ночью температура понизится до +7 градусов. Кроме того, оба дня будут свирепствовать ветры, возможны порывы до 13 метров в секунду.

Среда и четверг будут самыми холодными днями недели. Температура в светлое время суток не будет превышать +14 градусов. Ночью и того ниже – около +6 градусов. По прогнозу синоптиков, в четверг будет моросить дождь, но зато успокоится ветер.

В пятницу дождь усилится, а ветер вновь поднимется, возможны порывы до 8 м/с. Погода значительно не изменится: днем +16 градусов, ночью же +9.