В Красноярске идет фестиваль, где мусор становится искусством

Фото: А. Куприянов

Гигантский медведь из алюминиевых банок, кит из переработанного пластика, собранного на берегу Черного моря, кувшинки из стеклянных бутылок, приготовленные в печи, - в Красноярске идет презентационная выставка фестиваля «Арт-Кашалот». До 12 августа работы выставлены в Park Grill на Елены Стасовой, 59г.

«Комсомолка» отправилась в Park Grill на открытие презентационной выставки, чтобы выяснить, легко ли превратить мусор в искусство и что хотели сказать художники.

Фото: А. Куприянов

Мы уже рассказывали нашим читателям о самом необычном фестивале в Красноярске.

Напомним, фестиваль мусорного искусства «Арт-Кашалот» стартовал весной 2022 года. Художникам, профессиональным и любителям, было предложено создать работы из мусора. Да, в буквальном смысле: из пластика, стеклянных бутылок, алюминиевых банок, кожи, текстиля и т.д. На конкурс поступило 50 заявок. Финальную инсталляцию фестиваля можно будет увидеть 15 августа в Центре культурных инициатив, где будут подведены итоги и состоится церемония награждения.

На уличную презентацию в Park Grill организаторы выставили работы, передающие атмосферу фестиваля и исключительно стойкие, готовые выдержать стихию: и дождь, и ветер, и любознательных детей.

Детей, кстати, на открытии было много. С удовольствием рассматривали работы, читали описания, участвовали в мастер-классах.

Фото: А. Куприянов

Спрашиваем первые впечатления.

- Нравится вам?

- Очень, мне больше всего кит понравился!

- А мне медведь, такой милый, совсем не страшный. Блестящий!

- Видели жирафа? Как настоящий, только малыш.

Взрослые воодушевлены не меньше детей.

- Честно говоря, я такое впервые вижу. Вроде все из мусора, а так и необычно и симпатично, - говорит Сергей Кирилов, папа шестилетней Насти. - Мы тут недалеко живем, пришли посмотреть. В восторге, вдохновились! Решили собрать крышечки и что-нибудь из них сотворить.

Председатель комитета по природным ресурсам и экологии Законодательного Собрания Красноярского края Виталий Дроздов уверен, что фестиваль – историческое событие, и однажды наступит день, когда исчезнет и само понятие «мусор», и мусор как таковой.

- У нас в головах глубоко засел стереотип, что мусор – это то, от чего нужно держаться подальше. А сегодня мы видим, что из отходов может получиться много красивого и полезного. Я очень надеюсь, что однажды мы будем использовать все отходы вторично, и по многу-многу раз. И мусора вообще на Земле не останется. Очень хочу дожить до момента, когда подобный фестиваль просто не получится – не найдется материалов.

Фото: А. Куприянов

На самом деле организаторы реакции Сергея и мечтам Виталия рады. Этого и добивались.

- Мы хотели показать, что мусор – это не только ужасно и грязно. Это еще может быть и очень красиво. Мы, группа компаний «Кашалот», занимаемся мусором профессионально, умеем превращать мусор в ресурс. Художники – участники нашего фестиваля - умеют превращать мусор в искусство, - комментирует Иван Подгрушный, генеральный директор управляющей компании «Кашалот». - Нам очень хочется, чтобы красноярцы задумались о том, сколько отходов каждый из нас производит, о том, как важны сегодня вопросы раздельного сбора мусора, переработки, строительства перерабатывающих заводов, вторичного использования отходов.

«Красота торжествует!»

Большинство художников фестиваля с мусором работало впервые. Частично использовали, но создавать объект на 100% из отходов не приходилось.

Фото: А. Куприянов

- Зато в таком творческом процессе были и новые смыслы, и новые технологии, - говорит Ирина Уланова из проекта «Экодизайн Хаб», презентуя своего «Кашалота», созданного в соавторстве с Михаилом Авдеевым. - Идея возникла случайно. Я отдыхала на Черном море, вокруг было много мусора: пластика, крышечек. Стала собирать, подумала: пригодится для моего проекта «Друзья моря». Но узнала о фестивале и поняла, что родится кит. Мы переработали этот черноморский пластик в пластины и уже горячими листами, как блинами, облицевали каркас кита.

Фото: А. Куприянов

Рассказывая о своем блестящем медведе из алюминиевых банок, Василий Слонов затронул философию треш-арта.

- На мусор можно посмотреть разными глазами, - уверен художник. - Можно посмотреть глазами политика и собрать выборные голоса. Можно посмотреть глазами бизнесмена и превратить мусор в деньги. А если я - художник, то должен превращать все в прекрасное, в красоту. Но чтобы мусор стал красивым, возник чистый художественный образ, нужно избавить его от отрицательного фона. Я подумал, что мусор стоит трансформировать в какую-то конфетку, в золотинку. Нужно наполнить праздником - словно Новый год с зайчиками, обернутыми в фольгу, и тогда токсичность мусора исчезнет. Надеюсь, у меня получилось, красота торжествует!

Кстати, по словам художника, его медведь только выглядит легким, оказывается, на него ушло не сотни банок, а тысячи. Людям – искусство, природе – помощь.

Анастасии Новиковой и Юлии Келиной из проекта «Круговорот» принадлежит идея дарить вторую жизнь ненужным вам предметам - текстилю, игрушкам, посуде. В этом году «Круговорот» выпускает шикарную коллекцию из старых джинсов – одежду, сумки, шляпы.

Фото: А. Куприянов

- В Park Grill мы представили арт-объект из рубашек. Это красиво выглядит, это интересно, привлекается внимание, - говорит Анастасия. - Наша цель - пропаганда секонд-культуры. Ежегодно 25 миллионов тонн текстиля попадает на свалки. Хотя выброшенную одежду еще можно носить или сделать из нее новую вещь - текстиль хорошо перерабатывается.

Заместитель министра культуры Красноярского края Анжелика Трофимова уверена, что треш-арт - как разговор о разумном потреблении, - очень необходим сегодня, а вид искусства будет развиваться в Сибири:

- Это направление мало представлено в Красноярском крае, поэтому министерство культуры не могло остаться в стороне, когда организаторы обратились за содействием. Я очень надеюсь, что после фестиваля последователей этого направления станет в крае еще больше. Природа столетиями вдохновляла творческих деятелей на создание произведений искусства. Некоторые художники осмелились и стали создавать произведения из самой природы. Причем подчеркивая следы, оставленные человеком. Треш-арт в современном искусстве приобрел сейчас особенную популярность, став действенным творческим инструментом в борьбе с загрязнением окружающей среды.

Посмотреть трансляцию открытия выставки в Park Grill можно здесь.

Фото: А. Куприянов

Приглашаем!

Финальная выставка «Арт-Кашалот», подведение итогов фестиваля «Арт-Кашалот» и награждение победителей состоится 15 августа в Центре культурных инициатив на ул. Ползунова, 13. Начало в 19.00 часов. Будет работать до 31 августа.