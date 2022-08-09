Сколько стоит собрать ребенка в школу на 1 сентября в Красноярске в 2022 году
Фото: Мария ЛЕНЦ
День знаний в Красноярске 2022 уже не за горами. Забота родителя, чтобы перед новым учебным годом школьник был обеспечен всем необходимым, а значит, узнать цены, ознакомиться с ассортиментом одежды и списком канцелярии. «КП-Красноярск» рассказывает, сколько стоит подготовить ребенка к 1 сентября в Красноярске 2022.
Фото: Мария ЛЕНЦ
Канцелярские магазины в Красноярске 2022 уже начали закупку всего необходимого для учебы. Список богатый: пеналы, тетради, дневники, альбомы для рисования, ручки, карандаши. Цены в рублях также уже известны.
Естественно стоимость школьной канцелярии варьируется от дизайна, качества и бренда, но средние значения есть всегда, и собрать ребенка к 1 сентября в Красноярске проблем доставить не должно.
- стандартные тонкие школьные тетради – 30;
- толстые школьные тетради – 80-100 (в зависимости от объема);
- пенал – 200-500;
- набор из ручек, карандашей, ластиков, обложек – до 1000.
Безусловно, что собрать ребенка в школу в Красноярске можно, как дешевле, так и дороже.
Фото: Мария ЛЕНЦ
Купить школьную форму в Красноярске всегда было задачей непростой. Выбор просто огромный, как на мальчиков, так и на девочек. Цены на школьную форму в Красноярске 2021 также разнятся, причем, и учебную, и на спортивную.
Собрать мальчика в школу в Красноярске 2022 стоит так:
- рубашка – около 1500-3000, хотя в магазинах типа «Модис», можно наткнуться на распродажи, тогда есть возможности купить вещь за 400-500 рублей;
- пиджак – 2000-4000;
- брюки – 2400-4000;
- обувь – 2500-5500;
Собрать девочку в школу в Красноярске 2021 стоит так:
- блузка – 2000-3000;
- юбка – 2200-4000;
- платье – около 3000-4000;
- сарафан – от 2000;
- блузка – 3000-4000 тысячи;
- обувь – 4000-6000.
Фото: Мария ЛЕНЦ
Ранец или рюкзак – это отдельная статья расходов из семейного бюджета перед 1 сентября 2022. Стоимость варьируется от 800 рублей минимум до средней в 2000 тысячи рублей. Хороший добротный ортопедический рюкзак обойдется дороже – от 3 тысяч рублей.
Спортивная форма также примерно едина по стоимости и для мальчиков, и для девочек. Около 1500-3000 тысяч рублей за футболку и шорты, если брать обувь можно добавить еще 2500 и до бесконечности, хотя для самых маленьких есть вариант приобрести обувь за 700-1000 рублей, такие цены, например, в «Детском мире».
Добавим, что цены могут варьироваться от специализации магазина. Например, в спортивных магазинах, можно дешевле купить спортивную форму к 1 сентября. Кроме того, есть вариант заказа в интернет-магазинах, там часто бывают вполне приличные скидки, которые помогут сэкономить если не в половину, то на треть точно.
Итого
В целом полный набор школьника к 1 сентября обойдется родителям в сумму около 13500 рублей. Иногда в эту сумму могут входить такие аксессуары, как ноутбук, смартфон или планшет. Тогда подготовить ребенка к новому учебному году обойдется в два, а то и в три раза дороже.