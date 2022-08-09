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9 августа 2022 7:03

«Думаю, что я делаю, дурак, и меня загрызут! Или двоих не съедят?»: красноярец отбил женщину от рвавших ее алабаев

Красноярец отбил женщину от разъяренных алабаев
Ася ЖУКОВА
Ася ЖУКОВА
Виталий Гончаренко фактически голыми руками отбил женщину от напавших на нее разъяренных псов. Фото предоставлено героем публикации.

Виталий Гончаренко фактически голыми руками отбил женщину от напавших на нее разъяренных псов. Фото предоставлено героем публикации.

История о человеке, который смог: красноярец Виталий Гончаренко голыми руками отбил женщину от разъяренных алабаев, что на нее напали. Как это было, мужчина рассказал «КП – Красноярск».

... Летнее утро для Ирины Киселевой из поселка Сорокино (это в 500 километрах от Красноярска) обернулось настоящим кошмаром. В тот день она вышла из дома рано. Успела сделать всего несколько шагов, и вдруг перед ней выросли гигантские фигуры. Это были два свирепых алабая. Мощные псы вылетели из соседнего двора - кинулись на женщину. Доли секунды, и она оказалась на земле. А разъяренные монстры пустили в ход клыки: рыча, начали трепать ее, как тряпку: вцепились в грудь, ноги…

Эта история могла бы окончиться трагически, если бы не счастливая случайность. В тот же момент по той же улице на электричку спешил Виталий Гончаренко.

- Я помогал подруге на даче, - сообщил он «КП – Красноярск». – И уже возвращался в город, надо было торопиться. Работаю электриком, у нас опаздывать нельзя. Помню, обогнал женщину, спросил у нее про электричку, прибавил шагу. Прошел метров 50, и тут крик. Страшный. Оглянулся, а та самая женщина лежит на дороге, ноги вверх. А над ней два здоровых алабая – черный и белый. Повалили, рычат, рвут зубами. И жуткий крик: «Помогите! Кто-нибудь!».

Не герой?

41-летний мужчина признается: сначала опешил. В такие переделки попадать не доводилось.

- Честно, я не герой. Но мы на улице одни – надо выручать. Бегу к ним, а сам думаю: «Что я делаю, дурак, и меня загрызут! Или двоих не съедят? Может, кто-то еще поможет?». Главное - остановить собак!

А дальше все случилось будто само собой. У Виталия был только рюкзак и пакет с одеялом. Больше ничего – ни палки, ни шокера. И тут - спасительная мысль:

- Я где-то читал: чтобы отбиться от медведя, надо казаться крупнее. Раскрыть зонт, вскинуть над головой рюкзак. Тогда хищник отступит. Я так и поступил: поднял повыше рюкзак, пакет с одеялом. Начал отчаянно ими махать. Заорал что-то и пошел на собак. Еще совпадение: у меня в детстве была овчарка, сам дрессировал. И что предпринять в подобных ситуациях, примерно понимал.

Озверевшие псы чуть не загрызли женщину.

Озверевшие псы чуть не загрызли женщину.

Фото: Андрей ГРЕБНЕВ

Безоружный против озверевших псин. С пакетом и рюкзаком наперевес. Казалось бы, какие тут шансы? Но увидев надвигающуюся на них с криком фигуру, собаки… неожиданно спасовали.

Бросили «добычу»

На самом деле алабаи считаются спокойными и уравновешенными. Но с ними сладит не всякий. Необходима твердая рука, хозяин-лидер. Настороженны и недоверчивы, в основном, по отношению к незнакомцам. Агрессию проявляют редко.

Но на этот раз все пошло иначе. Ирину псы буквально изувечили:

- Все болит, ноет. Сильно порвали грудь, искусали ноги. Хорошо хоть, не задели лицо.

Поняв, что собаки переключились на Виталия, женщина отреагировала сразу. Сама пришла на выручку своему спасителю – кинула им пакет с хлебом. Думала, алабаи голодные, а она несла сумку с продуктами – оттого и напали. Ну а после стали трепать и грызть человека.

- Не тут-то было, они понюхали хлеб и назад, - продолжает мужчина. – Чтобы не накинулись на меня, я размахивал рюкзаком. А сам кричу женщине: «Не лежите, вставайте, потихоньку двигайтесь ко мне, надо уходить».

Но псы не унимались. Буквально пасли своих жертв. Черный взял под контроль Виталия, белый пытался наброситься на Ирину.

- Я подхватил ее под руку, и мы осторожно, задом, стали отходить. Женщина – молодец, еще открыла зонтик, держала его, как щит. Потому что собаки наскакивали и наскакивали.

Жуткие – скалят зубы, морды в крови. Но вдвоем было уже не так страшно: он отбивался и кричал, она прикрывала зонтиком. И, в конце концов, зверюги пошли на попятную. Бросив «добычу», вернулись домой.

Сам Виталий героем себя не считает. Признается: решил все рассказать, чтобы его опыт кому-то помог. Фото предоставлено героем публикации.

Сам Виталий героем себя не считает. Признается: решил все рассказать, чтобы его опыт кому-то помог. Фото предоставлено героем публикации.

Больно даже сидеть

- Мы дошли до станции, у женщины хлестала кровь. Люди дали ей салфетки, воду, чтобы протереть, остановить. Вызвали скорую, полицию. Оказалось, это не первый случай, алабаи нападали и на других.

По словам жителей Сорокино, псы наводят страх на весь поселок уже давно. Но животные не бездомные, у них имеется хозяин, свой двор.

- У него два алабая могут просто так бегать по поселку, - жалуются местные. – Без всяких намордников, а это тебе не домашняя собачка, огромные псы, махины! Кто знает, что им в голову взбредет? Хозяин же держит во дворе – в клетках – еще несколько псов. А если вырвутся и они?

… Сейчас в опасной ситуации разбираются полицейские. Они вышли на хозяина. И тот заверяет: в произошедшем раскаивается. Предложил оплатить лечение, компенсировать расходы на проезд до больницы (туда 50 км с пересадкой). Меж тем Ирине предстоит долгая реабилитация: ей больно не только ходить, но даже сидеть.

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