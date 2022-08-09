«Думаю, что я делаю, дурак, и меня загрызут! Или двоих не съедят?»: красноярец отбил женщину от рвавших ее алабаев

Виталий Гончаренко фактически голыми руками отбил женщину от напавших на нее разъяренных псов. Фото предоставлено героем публикации.

История о человеке, который смог: красноярец Виталий Гончаренко голыми руками отбил женщину от разъяренных алабаев, что на нее напали. Как это было, мужчина рассказал «КП – Красноярск».

... Летнее утро для Ирины Киселевой из поселка Сорокино (это в 500 километрах от Красноярска) обернулось настоящим кошмаром. В тот день она вышла из дома рано. Успела сделать всего несколько шагов, и вдруг перед ней выросли гигантские фигуры. Это были два свирепых алабая. Мощные псы вылетели из соседнего двора - кинулись на женщину. Доли секунды, и она оказалась на земле. А разъяренные монстры пустили в ход клыки: рыча, начали трепать ее, как тряпку: вцепились в грудь, ноги…

Эта история могла бы окончиться трагически, если бы не счастливая случайность. В тот же момент по той же улице на электричку спешил Виталий Гончаренко.

- Я помогал подруге на даче, - сообщил он «КП – Красноярск». – И уже возвращался в город, надо было торопиться. Работаю электриком, у нас опаздывать нельзя. Помню, обогнал женщину, спросил у нее про электричку, прибавил шагу. Прошел метров 50, и тут крик. Страшный. Оглянулся, а та самая женщина лежит на дороге, ноги вверх. А над ней два здоровых алабая – черный и белый. Повалили, рычат, рвут зубами. И жуткий крик: «Помогите! Кто-нибудь!».

Не герой?

41-летний мужчина признается: сначала опешил. В такие переделки попадать не доводилось.

- Честно, я не герой. Но мы на улице одни – надо выручать. Бегу к ним, а сам думаю: «Что я делаю, дурак, и меня загрызут! Или двоих не съедят? Может, кто-то еще поможет?». Главное - остановить собак!

А дальше все случилось будто само собой. У Виталия был только рюкзак и пакет с одеялом. Больше ничего – ни палки, ни шокера. И тут - спасительная мысль:

- Я где-то читал: чтобы отбиться от медведя, надо казаться крупнее. Раскрыть зонт, вскинуть над головой рюкзак. Тогда хищник отступит. Я так и поступил: поднял повыше рюкзак, пакет с одеялом. Начал отчаянно ими махать. Заорал что-то и пошел на собак. Еще совпадение: у меня в детстве была овчарка, сам дрессировал. И что предпринять в подобных ситуациях, примерно понимал.

Озверевшие псы чуть не загрызли женщину. Фото: Андрей ГРЕБНЕВ

Безоружный против озверевших псин. С пакетом и рюкзаком наперевес. Казалось бы, какие тут шансы? Но увидев надвигающуюся на них с криком фигуру, собаки… неожиданно спасовали.

Бросили «добычу»

На самом деле алабаи считаются спокойными и уравновешенными. Но с ними сладит не всякий. Необходима твердая рука, хозяин-лидер. Настороженны и недоверчивы, в основном, по отношению к незнакомцам. Агрессию проявляют редко.

Но на этот раз все пошло иначе. Ирину псы буквально изувечили:

- Все болит, ноет. Сильно порвали грудь, искусали ноги. Хорошо хоть, не задели лицо.

Поняв, что собаки переключились на Виталия, женщина отреагировала сразу. Сама пришла на выручку своему спасителю – кинула им пакет с хлебом. Думала, алабаи голодные, а она несла сумку с продуктами – оттого и напали. Ну а после стали трепать и грызть человека.

- Не тут-то было, они понюхали хлеб и назад, - продолжает мужчина. – Чтобы не накинулись на меня, я размахивал рюкзаком. А сам кричу женщине: «Не лежите, вставайте, потихоньку двигайтесь ко мне, надо уходить».

Но псы не унимались. Буквально пасли своих жертв. Черный взял под контроль Виталия, белый пытался наброситься на Ирину.

- Я подхватил ее под руку, и мы осторожно, задом, стали отходить. Женщина – молодец, еще открыла зонтик, держала его, как щит. Потому что собаки наскакивали и наскакивали.

Жуткие – скалят зубы, морды в крови. Но вдвоем было уже не так страшно: он отбивался и кричал, она прикрывала зонтиком. И, в конце концов, зверюги пошли на попятную. Бросив «добычу», вернулись домой.

Сам Виталий героем себя не считает. Признается: решил все рассказать, чтобы его опыт кому-то помог. Фото предоставлено героем публикации.

Больно даже сидеть

- Мы дошли до станции, у женщины хлестала кровь. Люди дали ей салфетки, воду, чтобы протереть, остановить. Вызвали скорую, полицию. Оказалось, это не первый случай, алабаи нападали и на других.

По словам жителей Сорокино, псы наводят страх на весь поселок уже давно. Но животные не бездомные, у них имеется хозяин, свой двор.

- У него два алабая могут просто так бегать по поселку, - жалуются местные. – Без всяких намордников, а это тебе не домашняя собачка, огромные псы, махины! Кто знает, что им в голову взбредет? Хозяин же держит во дворе – в клетках – еще несколько псов. А если вырвутся и они?

… Сейчас в опасной ситуации разбираются полицейские. Они вышли на хозяина. И тот заверяет: в произошедшем раскаивается. Предложил оплатить лечение, компенсировать расходы на проезд до больницы (туда 50 км с пересадкой). Меж тем Ирине предстоит долгая реабилитация: ей больно не только ходить, но даже сидеть.

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