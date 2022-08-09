Думал, что спецагент: в Абакане сотруднице банка пришлось вызвать полицию, чтобы отговорить мужчину отдавать деньги мошенникам

Мужчина пришел в банк и попросил оформить кредит Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Руководитель офиса Сбера в Абакане Наталья Ермакова сумела защитить клиента от мошенников. Мужчина попался на удочку аферистов и взял кредит на свое имя. Сумма для человека, который живет на пенсию, была не маленькая - 200 тысяч рублей. Все эти деньги едва не достались мошенникам.

Действовали по проверенной схеме: звонили мужчине и представлялись то сотрудниками банка, то полицейскими. Запудрили мозги тому настолько, что он поверил в легенду: некто обратился в одну из кредитных организаций Москвы с доверенностью от его имени и пытается в эти самые минуты взять кредит на 200 тысяч. И чтобы ни в коем случае этого не произошло, тому необходимо самому как можно скорее оформить займ и перевести деньги на резервный счет.

Мужчина, хоть и не раз читал о подобных случаях обмана в новостях, был до последнего уверен, что с ним все по-настоящему.

- Телефонные мошенники - очень хорошие психологи. Они умеют подбирать слова, говорят всегда очень уверенно. Поэтому им и удается обманывать людей, - отметил Сергей Козлов, начальник отдела общественных связей МВД Хакасии.

Руководитель офиса Сбера в Абакане Наталья Ермакова сумела защитить клиента от мошенников

Мужчина пришел в банк и попросил оформить кредит. Операторы в банке настолько привыкли к подобным заявкам за последнее время, ведь случаев телефонного мошенничества становится все больше, что сразу начинают задавать вопросы, не поступало ли странных звонков и прочие. Только мужчина категорически все отрицал. Ему ведь «следователь» сообщил, что вся операция - большая тайна.

- Кредит мужчине был одобрен, он пошел сразу к банкомату снимать деньги, но операция автоматически была заблокирована как раз из-за мер предосторожности. Я подошла к клиенту, еще раз все уточнила и он упорно уверял меня, что деньги взял сам для себя. Я попросила его подождать, начала работать с другими людьми и тут услышала обрывок его телефонного разговора: «Я уже иду к машине». Я бросила все дела и побежала за мужчиной, остановила его прямо возле автомобиля, выхватила телефон, а там как раз мошенники были на проводе. Сбросила вызов, а клиента привела в свой кабинет для разговора, - рассказала Наталья.

Аферисты продолжали названивать, сотрудница банка отвечала на их звонки и слушала тонну оскорблений от обманщиков в свой адрес. Но даже это не стало поводом для мужчины задуматься о том, что силовики точно не разговаривают так с людьми по телефону.

- Он до последнего утверждал, что это полицейские ему звонят, требовал вернуть телефон. А я просто ждала приезда полиции. Когда сотрудники МВД были на месте, они провели беседу с мужчиной, - говорит Наталья и добавляет: ситуации такие происходят часто. Но обычно можно обойтись без приезда полицейских.

Наталью за ее помощь мужчине наградили благодарственным письмом, а пенсионер смог в тот же день закрыть кредит.

КОММЕНТАРИЙ ЭКСПЕРТА

Дмитрий Лукашов, заместитель управляющего Абаканским отделением Сбербанка:

- Мы периодически сталкиваемся с подобными ситуациями, все работники банка имеют информацию о возможных сценариях мошеннических действий в отношении наших клиентов. Сотрудники офисов внимательны ко всем операциям, которые происходят в зоне их видимости. Горожанам я бы пожелал более внимательно и вдумчиво относиться к подозрительным звонкам – никогда и никому не сообщать CVV/CVC коды своих карт и пароли подтверждения операций. Помните, что настоящие сотрудники банка никогда не будут запрашивать у вас подобную информацию. Все подробности о возможных уловках мошенников и способах им противодействовать опубликованы на официальном сайте банка.