«Всю жизнь хотел быть мини-футболистом!»: МФК «Норильский никель» создаст молодежную команду в Красноярске

МФК «Норильский никель» создаст молодежную команду в Красноярске. Фото: предоставлено компанией «Норникель»

МФК «Норильский никель», который является единственным профессиональным мини-футбольным клубом в Красноярском крае, создаст молодежную дублирующую команду. В неё уже идет отбор из числа претендентов из разных городов страны. Испытать свои силы приехали ребята даже из Ярославля, но большинство желающих – это жители Норильска, где хорошо развит юношеский мини-футбол, и студенты Сибирского федерального университета. Более того, на прошлой неделе МФК и вуз подписали соглашение, ведь тренироваться новая команда будет именно на базе СФУ. Стороны также договорились о совместном развитии и популяризации мини-футбола в крае.

- Появление такой команды в Красноярске, где, как известно, сильные спортивные традиции, позволит не только выстроить систему воспитания мини-футбольных кадров внутри нашего клуба, но и поможет вывести мини-футбол на более высокий уровень в регионе. Напомню, что на сегодня «Норильский никель» – это еще и один из старейших клубов в России – так сказать, долгожитель на мини-футбольной карте нашей страны, – отметил генеральный директор МФК «Норильский никель» Павел Белкин.

Дублирующему составу предстоит играть в Высшей лиге, поэтому отбор ведется строгий: из более чем 40 человек желающих пройдут не больше 15. Главный тренер будущей команды Николай Иванов рассказал, что в первую очередь смотрит на то, как спортсмен мыслит на поле, как контролирует и ведет игру, а только потом – на умение владеть мячом и физическую подготовку.

Главный тренер команды Николай Иванов. Фото: предоставлено компанией «Норникель»

– Мне нравятся новые проекты, где можно поработать с молодежью, а в случае с командой, которая играет в Высшей лиге, то есть на профессиональном уровне, интерес к делу возрастает в разы, – сказал главный тренер.

Сами ребята делятся, что попадание в МФК «Норильский никель» означает для них начало большой спортивной карьеры. Для многих это настоящая мечта, особенно для тех, кто играет в мини-футбол с самого детства и посвятил этому виду спорта всю жизнь.

– Я занимаюсь мини-футболом с семи лет и использую каждую возможность проявить себя. Молодежная команда «Норильского никеля» – это новый уровень и большой шанс для построения карьеры. О том, что будет проводиться отбор в дублирующий состав, нам объявили еще в феврале и с того момента я, как и многие из ребят, которые пришли на просмотр сегодня, с нетерпением ждал августа. Хотелось бы поиграть в молодежном, а в перспективе и в основном составе наравне с профессионалами, – говорит студент Политехнического института СФУ Кирилл Шмидтгаль.

Будущий вратарь национальной сборной. Почему бы и нет? Фото: предоставлено компанией «Норникель»

Увидеть новую команду в игре красноярцы смогут уже этой зимой: в декабре и январе Красноярск примет два тура Высшей лиги чемпионата России по мини-футболу. Базой для соревнований, как и для тренировок станет инфраструктура СФУ, отвечающая всем необходимым требованиям.

– Одним из стратегических направлений СФУ является спорт – как массовый, так и высоких достижений, поэтому мы всегда рады использовать нашу инфраструктуру по прямому назначению. Нет сомнений, что это сотрудничество будет полезно и для развития мини-футбола, и для студенчества в целом, – прокомментировал ректор СФУ Максим Румянцев.

Добавим, основная команда МФК «Норильский никель» в прошедшем сезоне стала бронзовым призером чемпионата России. Для подготовки спортсменов внутри клуба создана детская мини-футбольная команда, где занимаются ребята в возрасте от 4 до 9 лет, и две юношеские команды, выступающие в юниорлиге. Создание молодежной дублирующей команды станет завершающим этапом формирования полного цикла воспитания собственных кадров МФК.