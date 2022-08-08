АО "СУЭК-Красноярск" посвятило Дню шахтера масштабные спортивные соревнования

Второе место заняла команда Бородинского погрузочно-транспортного управления (БПТУ). "Бронза" – у команды Назаровского разреза.

За места на пьедестале боролись команды Бородинского, Назаровского и Березовского разрезов, предприятий сервиса – Погрузочно-транспортного управления и Ремонтно-механического завода из Бородино, а также административного управления из Красноярска. Спортсмены разыграли восемь комплектов медалей – в мини-футболе, волейболе среди мужских и женских команд, дартсе, настольном теннисе, гиревом спорте, легкоатлетической эстафете и кроссе.

Спартакиада впервые проходила в краевом центре, на объектах Универсиады 2019 года, и это сразу задало высокую планку для команд. "Готовились системно и ехали с большим желанием победить, - говоритинструктор по спорту, участник сборной Бородинского разреза Иван Трикопенко. - Все соскучились по таким встречам и хотели показать лучший результат, на который способны. Нам это удалось – с большим отрывом мы вырвались вперед, чему очень рады!"

Для Бородинского погрузочно-транспортного управления, логистического предприятия, "серебро" спартакиады стало отличным подарком к Дню железнодорожника, который отмечали в прошедшее воскресенье. "Шли уверено, выступили хорошо, учитывая то, что состав команды у нас сейчас обновляется, ребята только сыгрываются. В следующий раз будем первыми!"-выразил уверенность председатель профсоюзного комитета БПТУ Дмитрий Мацкевич.

Довольны результатом и горняки Назаровского разреза, замкнувшие тройку лидеров. "Наши спортсмены показали свой характер. Весомый вклад в общую "копилку" внесли игроки по настольному теннису, мини-футболу, мужчины в волейболе, спасибо им за красивые, техничные поединки. У нас были сильные соперники, от этого победа еще ценнее!"- поделился эмоциями инструктор по спорту Назаровского разреза Владимир Монин.

Спартакиада стала первым масштабными событием после двухлетнего перерыва, связанного с пандемией COVID-19. "По вашим лицам видно, что вы соскучились по таким мероприятиям — по летней, зимней спартакиадам. Хочу поблагодарить организаторов – всебыло профессионально и качественно. И, конечно, спортсменов за то, что подарили незабываемые эмоции", - сказал на церемонии закрытия председатель территориального комитета "РОСУГЛЕПРОФА" Олег Килин.

"Поздравляю всех с завершением спартакиады! Победили сильнейшие, но, думаю, все получили большое удовольствие! Надеюсь и уверен, что спортивная жизнь на наших предприятиях будет продолжаться и активизироваться", -обратился к участникам спартакиады от имени АО "СУЭК-Красноярск"финансовый директор и один из идеологов спортивного движения в компании Андрей Великосельский.