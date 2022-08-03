В Красноярске попробуют сохранить барельеф на школе №21. Фото: vk.com/krasnoyarskrf

Администрация Красноярка попытается сохранить уникальный барельеф на школе №21 во время реставрации здания. Об этом в департаменте градостроительства рассказали «Проспекту Мира».

Одну из старейших школ Красноярска собираются отремонтировать к осени 2023 года. На восстановление здания, признанного аварийным еще в 2018 году, потребуется почти 183 миллионов рублей.

И вроде как все хорошо, но в мэрии заявили, что уникальный барельеф сохранить не удастся. Красноярцев не устроил такой подход.

Горожане начали активно выражать недовольство в социальных сетях. В мэрии объясняли, что барельефом придется пожертвовать, сохранить его невозможно, но красноярцам удалось отстоять скульптурную композицию на здании школы, по крайней мере, пока.

В департаменте градостроительства пояснили, что реставрационные работы не входят в проект восстановления школы, так как этим занимаются отдельные компании. Кроме того, барельефы не признают объектами культурного наследия. Однако из-за критики красноярцев сейчас прорабатываются варианты того, как можно сохранить барельеф.