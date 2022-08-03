Segezha Group установила в Лесосибирске противопожарные плакаты с рисунками художника Виктора Каплуна

Segezha Group и молодой красноярский художник Виктор Каплун реализовали совместный творческий проект по профилактике лесных пожаров. Рисунки, объединенные общей идеей «Живет дерево – живет и человек», выполненные в виде плакатов «Дом», «Хозяин» и «Туристы», размещены в г. Лесосибирске Красноярского края.

Виктор Каплун, известный сибирский художник-живописец, который родился в Лесосибирске, окончил Красноярское художественное училище имени В.И. Сурикова. Для него тема разрушительной силы огня – личная, когда он был ребенком, при пожаре погибла его мама. Специально для Segezha Group мастер выразил на бумаге свои чувства, рассчитывая, что картины помогут людям быть более осмотрительными и осторожными с огнем в лесу.

Яркие творческие работы Виктора Каплуна помогут оградить лес от необдуманных действий человека – одного из основных источников природных пожаров, причиной которых зачастую является неосторожное обращение с огнем.

«Я очень рад сотрудничеству с компанией Segezha Group. Считаю, что это наш общий вклад в экологическое просвещение жителей моего родного города Лесосибирска и всего Красноярского края. Лес — это не просто лёгкие планеты. Лес — это наша с вами полноценная жизнь», - говорит Виктор Каплун.

Как ответственный лесопользователь Segezha Group уделяет значительное внимание предупреждению лесных пожаров. В 2022 году 50 специалистов лесозаготовки из филиалов по лесным ресурсам Лесосибирского ЛДК №1 и ООО «Ксилотек-Сибирь» прошли специальные курсы по организации тушения крупных лесных пожаров. В период повышенной пожароопасности более 200 специалистов сибирских предприятий и 40 единиц тяжелой техники привлекались для усиления штатных лесопожарных формирований. Лесопромышленники оказывали помощь в организации тушения пожаров сотрудникам КГАУ «Лесопожарный центр» в Красноярском крае и ОГАУ «Иркутская база авиационной охраны лесов» в Иркутской области. Сотрудники шести лесозаготовительных филиалов предприятий компании, действующих в Восточной Сибири, принимали участие в тушении 34 лесных пожаров на площади более 11тыс. га. При этом 16 очагов возгораний на площади 9540 га были ликвидированы за пределами участков аренды компании. Сегодня специалисты подключаются там, где нужна помощь и техника, где огонь угрожает населенным пунктам. Благодаря грамотным действиям активов на местах, компании удалось избежать распространения очагов на арендованных участках леса.

Справочно

Согласно информации МЧС России, виновником до 90% всех лесных пожаров в нашей стране является человек. Чаще всего распространение огня в лесах допускают охотники и рыбаки, заготовители сена, ягодники, грибники, граждане, осуществляющие деятельность в лесу. Нарушителей правил пожарной безопасности штрафуют на сумму до 60 тыс. руб. При ущербе лесному фонду от 10 тыс. руб. виновник несет уголовную ответственность по ст. 261 УК РФ с максимальным наказанием при квалифицирующих признаках в виде штрафа до 3 млн. руб. или лишение свободы до 10 лет со штрафом до 500 тыс. руб. Виновное лицо в обязательном порядке возмещает ущерб, причиненный лесному фонду, почвам, окружающей среде и затраты государства на тушение пожара (ст. 100 Лесного кодекса РФ). По данным ФБУ «Авиалесоохрана», в мае-июне 2022 г. на территории Красноярского края и Иркутской области было зафиксировано 1444 очага возгорания. В ряде районов огонь угрожал населенным пунктам, были введены режимы ЧС.