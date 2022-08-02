«Не могли найти воду»: сотрудница сгоревшего в Красноярске предприятия рассказала о сложностях при тушении здания

Фото: Юлия КОВАЛЬ

2 августа днем серьезный пожар произошел в административно-производственном здании на Свердловской, 5 – там вспыхнул склад компании «Мега ткани». Сейчас он уже локализован. По словам замглавы фирмы, Ольги, пожарные около 40 минут не могли заняться возгоранием, поскольку не нашли источник воды.

– 75 человек приехало, но не могли подключиться ни к одному гидранту. Не было воды в гидрантах. Просто 75 человек стояли, а делать ничего не могли, найти воды не могли, – рассказала Ольга корреспонденту «Комсомольской правды».

Фото: Юлия КОВАЛЬ

По словам женщины, на место пожара съехались все: Водоканал, администрация района, представители прокуратуры. Воду на пожарные гидранты подать так и не удалось, ее везли из города отдельными машинами – Ольга к тому моменту уже буквально кричала на чиновников и пожарных.

– Я уже орала, я кричала, они вызвали из города все машины с водой, просто привезли воду. Наверное час, больше часа занимались. В 14:45 это все началось, они приехали быстро, но без воды <...> Машина с водой приехала уже в пятом часу, – добавила Ольга.

Возгорание произошло на третьем этаже здания: по словам Ольги, в пожаре сгорело все – производство, товар, отдел оптовых продаж. К моменту, когда подоспела машина с водой, пожар уже распространился с третьего этажа по всему зданию.

В пресс-службе Красноярского водоканала «КП-Красноярск» рассказали, что уже с 15.05 по просьбе пожарных они держат повышенное давление подачи холодной воды с водозабора на острове Отдыха. Это необходимо для стабильного водоснабжения пожарных гидрантов, из которых до сих пор идет интенсивный забор воды для тушения огня на складе тканей на Свердловской.

В 19:10 в МЧС сообщили, что пожар был локализован на площади в 1000 квадратных метров – это значит, что его полное тушение займет еще какое-то время.

Фото: Юлия КОВАЛЬ

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