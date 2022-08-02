Крошка с ладошку: зайчонка-сироту, чью маму загрызли собаки, спасают в Красноярске

Крошечного зайчонка-сироту, потерявшего маму, выхаживают в Красноярске. Фото: Центр охраны дикой природы Инстинкт.

Зайчонка-сироту, который остался без мамы (ее убили собаки) спасают в Красноярске. Об этом рассказали в Центре охраны дикой природы «Инстинкт». Подробности – в материале «Комсомольской правды – Красноярск».

… Легкий, как пушинка, зато какой чистюля! Под камерами деловито моет шубку, готов прихорашиваться часами. Даже не верится, что еще недавно малышу грозила верная гибель.

Его история началась несколько дней назад. Мать-зайчиха родила потомство, но выходить не успела. Стала жертвой собак. Повезло только одному из детенышей, его нашли люди. Забрали себе, а после передали в Центр охраны дикой природы. По словам экспертов, выкормить зайчонка самостоятельно шансов почти нет: лучше довериться специалистам.

Когда малыша привезли, он весил всего 110 граммов. Фото: Центр охраны дикой природы Инстинкт.

Новорожденного кроху – у него даже пуповина не отсохла! – привезли в конце июля.

- Он был совсем маленьким, с ладошку, весом 110 граммов, - вспоминают представители центра. – Прогнозы, выживет ли малыш, были осторожными. Два дня, до передачи нам, вес он не набирал и даже начал худеть.

Сотрудники сделали все, чтобы спасти зайчонка-сироту. Говорят, боролись отчаянно: круглосуточно выкармливали из шприца, берегли, ухаживали. Даже «свили» для него гнездо – приспособили для этого коробку из-под шприцев в 10 миллилитров (представляете, какой он махонький!). И постепенно дело пошло: питомец стал набирать вес. Сейчас он уже 320 граммов! И ему даже дали имя, шуточное – Шприц, «в честь» той самой коробки, в которой он обитает и поправляется.

Маленький, но такой чистюля! Фото: Центр охраны дикой природы Инстинкт.

Когда историю крохи узнали в соцсетях, нашлись желающие его приютить, сделать домашним любимцем.

- Но это не кролик, а зайчонок! – поясняют в Центре. – А зайцы могут быть агрессивны – ударом ноги способны нанести серьезную травму. Как только малыш подрастет, мы планируем выпустить его на волю. Причем генетика животных различается, поэтому отвезем в то место, где его забрали из природы. Дома всегда лучше!

КОНКРЕТНО

КАК ПОМОЧЬ ЗАЙЧОНКУ-СИРОТЕ?

Если вы хотите помочь зайчонку или другим подопечным центра, это можно сделать здесь.