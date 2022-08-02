Погода в Красноярске на август 2022 года: последний месяц лета ожидается прохладным

Красноярцам пообещали прохладный август Фото: Мария ЛЕНЦ

В пресс-центре «КП-Красноярск» прошла традиционная конференция, посвященная погоде в регионе. Рассказываем, какой будет погода в Красноярске на август 2022 года. Прогноз озвучил синоптик Гидрометцентра Дмитрий Ульянов.

Каким в Красноярске был июль 2022 года

По словам Ульянова, прошедший месяц в Красноярске оказался холоднее среднего. Средняя температура июля составила около +17,6 градусов при норме +19,1 градуса. При этом выпало лишь 79% от средней нормы осадков. Так, самый теплый день месяца был 31 июля, когда температура повысилась до +28 градусов.

Несмотря на прохладу, июль 2022 в Красноярске не вошел в топ-10 самых холодных июлей в истории города. В прошлом году средняя температура июля составила +19,6 градусов.

Дмитрий Ульянов поясняет, что Красноярск в июле столкнулся с таким феноменом, как «летняя депрессия». То есть, с севера возникает циклонический вихрь, который блокирует движение теплого воздуха. Это значит, что весь холод с Арктики сместился к нам.

Каким в Красноярске будет август 2022 года

Прогноз на август оптимизма так же не вселяет. Пик тепла ожидается 6-8 августа, когда температура может повыситься до +27 градусов. Затем температура сравняется с нормой, а в конце месяца ожидается похолодание.

Ночные температуры в августе будут в районе +10-15 градусов, но возможны понижения до +5 градусов. Днем же около +20-25, но в отдельные дни возможны повышения до +30 градусов. Но местами понижения до +15 градусов.

В Красноярске на ближайшей неделе ожидаются небольшие дожди до вечера 5 августа. Сила ветра около 2-7 метров в секунду с порывами до 12 метров в секунду. Ночные температуры до 6 августа около +8-11, 6-8 августа – от +10 до +13 градусов.