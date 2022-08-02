Шашлычок для Шарика, или От мангала к ветеринару: как уберечь питомцев от опасностей в дачный сезон

Кто не любит "запрещенку"? Фото: ИВАНОВА Диана

Самое опасное (не считая Нового года, конечно) время для Барсиков и Шариков – сезон шашлыков, в этом сходятся многие ветеринары. Не нашелся еще тот хозяин, который в ответ на гипнотический вгляд питомца не снял бы зажаристый кусочек с шампура: «Кушай, Вася!». Соль, специи, уксус, кости, - Вася в экстазе смолотит все. А дальше? Вплоть до смертельного исхода, разводят руками специалисты. Почему Шарику нельзя шашлычок, а Барсику майонез и даже сметанку – в эксклюзивном материале «КП – Красноярск».

От мангала к ветеринару

Кому море, кому грядки, но шашлыки в выходные летом – это уже национальная забава. Отдых – природа – мангал – мясо. И как не поделиться с питомцем?

- Вот и получается: самая распространенная жалоба, с которой обращаются в клиники – отказ от еды на фоне нарушения пищеварения, - рассказывает эксперт «КП», ветеринарный врач Юлия Жемер. – Не проходит и дня, чтобы к нам ни привезли двух-трех таких животных. (Особенно это относится к декоративным породам собак). Накануне перепала «запрещенка» - побаловали хозяева или сам стащил украдкой. И всё – пропал аппетит, началась рвота, диарея.

Свиная шейка с жирком, куриные крылышки, люля-кебаб из баранины или стейки семги прямо с решетки, неужели Шарику нельзя прямо ничего? Разберемся!

По словам специалиста, питомцы всегда будут живо интересоваться едой «с нашего стола», это их природа. Да и вкусы они чувствует так же, как и человек.

Хозяин недосмотрел, и всё! Фото: ИВАНОВА Диана

- Но (!) набор ферментов у животных совсем другой, - продолжает врач. – И то, что полезно (или хотя бы безвредно) для человека, для кошки или собаки может оказаться ядом. Так что никаких шашлыков – ВООБЩЕ! Жирной пищей кормить питомцев нельзя, и больших и маленьких. Она не переваривается совсем. Не усваивается и та, что связана с растительными маслами и молочными жирами. В перспективе их употребление приводит сначала к острым, а потом и хроническим панкреатитам (воспалению поджелудочной). А нередко и к гибели животного. Так что шашлык под запретом – как для тоя, так и для алабая.

Ну а косточку-то можно?

Ладно, нельзя шашлык, но косточки-то можно? Бывало, нажаришь ребрышек, куриных ножек, а самую сладкую косточку – Шарику. Или даже целую миску с горкой, от щедрот.

- Кости – 100% нет! – говорит врач. – Собакам просто нравится их грызть. Меж тем никаких минеральных веществ из них питомец не берет, ценности кости не имеют. И неважно, трубчатые они (как у кур) или какие-то другие. Потом они встают в пищеводах, травмируют желудочно-кишечный тракт, вызывают запоры, поносы. Оно нам надо?

Можно мне косточку? Фото: ИВАНОВА Диана

Да бросьте, готовы поспорить многие хозяева: «Всю жизнь собака ела остатки со стола, и ничего! Да и как не дать, если просит?».

- Скажу прямо, - продолжает специалист. – Собака, которая, как свинья, питалась остатками со стола, ела супы и кости, через несколько лет приедет на прием с «отлетевшей» печенью. И вряд ли проживет долго. Да, крупный пес некоторое время сумеет переварить какое-то количество жиров, перенести несбалансированное питание. Но это все равно аукнется, когда он достигнет зрелого возраста.

Рюмочка для Бобика

Всем давно известно: алкоголь для животных – настоящая отрава. И что бы вы думали? После шашлыков в ветеринарные клиники все еще привозят Бобиков подшофе – «постарались» гости или хозяева.

А еще, кроме спиртных напитков, алкоголь может содержаться в сладостях – конфетах, кексах, даже в дрожжевом тесте…

Тогда как даже маленькая доза, попавшая в организм животного, способна привести к нарушениям: вызвать снижение артериального давления, тахикардию, сердечную недостаточность.

- Воздействие токсинов очень серьезное, у питомца может развиться вплоть до отека легких. Значит, запоминаем: если животное напоили спиртным (или оно сжевало что-то с этанолом), надо быстрее ехать в клинику. Мы проводим лечение: сделаем промывание желудка, внутривенные инфузии, чтобы побороть токсические изменения в организме.

Как сыр в масле

Жирное мясо – зло, кости тем более… Убедили! Давайте кормить Барсика и Бобика традиционно – молочко, сметанка, малосольный сырок, чтобы как в масле катался, решаем мы.

- Многие кошки и собаки за сметанку готовы продать душу, - качает головой врач. – Но мы должны помнить: «молочка» – для них под запретом, строго. Кефирчики, йогурты, ряженки, - именно их употребление часто является причиной нарушения пищеварения, вызывает воспаление поджелудочной железы, панкреатит. Важно: «Молочку» лучше не давать никакую. И здесь не играет роль процент жирности. Не важно, сметана 10 или 30%. Если кормить ею регулярно, питомца вы погубите.

А можно баловать Бобика печеньками или шоколадом? Ну, хоть иногда?

Ни печенья, ни конфет, - для питомцев все это табу! Фото: ИВАНОВА Диана

- У меня был случай: йорку всю жизнь понемножку перепадал шоколад, - вспоминает Юлия Жемер. – А тут недосмотрели: песик забрался на стол и съел целую плитку. Случилось острое отравления, малыша спасти не удалось. Нужно понимать: для плотоядных животных шоколад – это гемолитический яд, он вызывает анемию и не только. Печенье и конфетки тоже противопоказаны. Их употребление ведет к очень сильному дисбалансу, нарушению внутреннего метаболизма. Понятно, что питомцы интересуются сладким, чувствуют его так же, как и мы. Поверьте, я каждый день это слышу: «Но он же так хочет, так любит печеньки! Как не купить?». Однако хозяева обязаны помнить, в конце концов, за животное отвечаем мы.

Ну а что разрешено, чем потчевать питомцев, чтобы не было никаких рисков?

- Собаку и кошку нельзя кормить, как человека или поросенка. ЖКТ человека стремится к разнообразию, а собаки и кошки – нет. Им, в принципе можно давать один и тот же корм с одним и тем же вкусом всю жизнь. И это будет для них только хорошо. Если предпочитаете «натуралку», это должны быть продукты, сваренные (или обработанные паром). Причем безо всяких добавок: соли, специй, масла. Повторимся, жиры и растительное масло – ТАБУ.

Собака всю жизнь может питаться одним и тем же кормом. Фото: ИВАНОВА Диана

Вот тебе Барсик, и сезон шашлыков. Будем питаться по правилам!

НЕ ДАВАЙТЕ ЭТО СВОИМ ПИТОМЦАМ

Домашние животные должны есть исключительно свою еду. Наши вкусняшки для них - яд. Вот список «запрещенки»:

- шоколад

- печенье

- конфеты

- кости (любые)

- молочные продукты (с любым процентом жирности)

- сыр

- растительные жиры и все, что на них приготовлено

- чеснок и лук

- виноград и изюм

- одно мясо и одну рыбу (приводит к вымыванию кальция из костей).

ПЕРВАЯ ПОМОЩЬ

Что делать, если пес наелся не того, и ему стало плохо? Как хозяину оказать ему первую помощь?

- Все зависит от того, что именно съело животное. Предположим, Шарик добрался до шашлыков, жирного мяса, и ему стало нехорошо. Отказ от еды, понос, рвота. Что предпринять? Если это маленькая собачка, например, йорк весом 3-4 кг, берем полтора миллилитра «Энтеросгеля», смешиваем с таким же количеством воды, делаем «болтушку» и выпаиваем питомцу. Соответственно, для крупных дозировки будут больше.

Как понять, нужно ли ехать к врачу? Бывает так: собаке сделалось плохо (причины могут быть разными – переела жирного – поджелудочная не справляется, проглотила на даче инородное тело и т.д.), ей дали «Энтеросгель». Стало чуть получше, немного поела. Но на следующий день снова отказывается от еды, у нее вялость, жидкий стул. Тогда надо обратиться в клинику.

О каких сроках идет речь? Что касается крупных собак, это 24 часа. То есть если за сутки клиника не купируется, «Энтеросгель» не помогает, везем питомца к специалисту. Если говорить о декоративных породах, у них все быстрее. Если маленькая собака отказывается от двух приемов пищи подряд (утром и вечером), это повод обратиться к нам.