Платить онлайн? Легко!

Все больше клиентов-физических лиц ПАО «Красноярскэнергосбыт» (входит в Группу РусГидро) выбирают для оплаты услуг интернет-сервисы компании. Так, в июне потребители осуществили более 510 тыс. онлайн-платежей за электроэнергию и другие коммунальные ресурсы и услуги. Для сравнения, в июне прошлого года было проведено 435 тыс. транзакций.

Наиболее популярными стали интернет-платежи через сайт krsk-sbit.ru – почти 150 тыс. переводов. Для клиентов, которым удобнее вносить плату с официального ресурса, реализовано две опции. Первая –специальная кнопка «Оплатить онлайн» на главной странице сайта, вторая – в личном кабинете. К слову, в личном кабинете также можно передать показания и скачать электронную квитанцию.

Второй по востребованности интерактивный способ оплаты – это банковский автоплатеж Сбера, который позволяет забыть о необходимости ежемесячно вносить денежные средства. Автоматический расчет с гарантирующим поставщиком в июне был осуществлен свыше 100 тыс. раз.

Остальные же 250 тыс. дистанционных платежей распределились на мобильное приложение, онлайн-банкинг, терминалы «Платежка» и платформу «ГИС ЖКХ».

«Мы предоставили потребителям широкий перечень интернет-сервисов, с помощью которых решить бытовые вопросы можно за несколько минут. Важно, что наши операционные возможности и партнерские отношения с организациями жилищно-коммунального комплекса позволяют клиентам в удобном для них формате оплачивать не только электроэнергию, но и отопление, водоснабжение и другие ЖКУ, которые указаны в едином платежном документе от энергосбытовой компании», – сказала заместитель исполнительного директора ПАО «Красноярскэнергосбыт» по реализации Юлия Смирнова.

Получить консультацию обо всех способах оплаты можно:

- через интернет-приемную или сервис «Видеозвонок» на сайте компании;

- через сервис «Написать сообщение» в официальных группах Красноярскэнергосбыта во "ВКонтакте" и "Одноклассники";

- по телефону контактного центра 8-800-700-24-57 или телефонам, указанным в квитанции (режим работы контактного центра: пн - пт с 8:30 до 21:00, сб с 8:30 до 17:00);