В Красноярске задержали организаторов схемы по обналичиванию маткапитала

Фото: ГУ МВД по Красноярскому краю

В Красноярске задержали троих участников схемы по обналичиванию маткапитала. Как сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк, красноярцы организовали кредитно-потребительский кооператив и предлагали жителям смошенничать с материнским капиталом и обменять его на «свободные» деньги.

Криминальная схема работала в городе с 2019 года: красноярцы приходили в контору с маткапиталом, где оформляли фиктивные договоры целевых займов на квартирные нужды. Улучшение жилищных условий является одним из пунктов, на которые разрешено тратить маткапитал, однако фактически деньги уходили в карманы гражданам.

Работники конторы оформляли займ, якобы необходимый для приобретения квартиры, а когда получали на руки деньги – делили их с владельцами маткапитала. В полиции уже установили, что через руки мошенников прошло как минимум пять миллионов рублей.

В МВД завели уголовное дело, в конторе схематозников провели обыски и изъяли документацию. Также были арестованы автомобили мошенников. Двоих мужчин-организаторов посадили под стражу, женщину отправили под домашний арест. Также в полиции выясняют личности красноярцев, которые пользовались нелегальными услугами – сейчас установлены уже более 120 человек.