День ВДВ в Красноярске 2 августа 2022 году: программа мероприятий Фото: Мария ЛЕНЦ

День ВДВ в Красноярске 2 августа 2022 году наконец-то встретят очно. За два «ковидных» года красноярцы-десантники соскучились по празднованию в оффлайн режиме, но какой-то массовой программы мероприятий в городе не составлено.

Какие мероприятия планируются на День ВДВ в Красноярске 2 августа 2022 года

Масштабных мероприятий планируется не так много. Большинство из них пройдут в формате «для своих». Но, естественно, никому не возбраняется принять участие и отдать дань уважения красноярским десантникам.

В списке событий 2 августа запланировано:

- возложение цветов к памятнику на Площади Победы;

- затем, утром, десантники посетят могилы сослуживцев;

- ближе к вечеру пройдет концерт в честь бойцов ВДВ в Центральном парке Красноярска.

Кроме того, в Красноярске в День ВДВ в центре города ограничат некоторые дороги. Список здесь.