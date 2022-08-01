Красноярск наводнили змеи: называем популярные места отдыха горожан, где замечены ядовитые гады

Гадюка в траве. Фото: Надежда Гончарова.

В любимых местах отдыха красноярцев появились змеи. Национальный парк Столбы, Гремячая грива, Академгородок, Базаиха (возле «Гренады»)… А недавно опасных рептилий заметили даже в черте города, сквере Чернышевского, в Покровке! Подробности – в материале «Комсомольской правды – Красноярск».

Приползла на пикник?

Характерный зигзагообразный рисунок на коже, голова, напоминающая треугольник… По всем признакам – гадюка обыкновенная. Ядовитую змею, чей укус может быть смертелен, жители микрорайона Покровский встретили практически у дома, в сквере Чернышевского. Все случилось 31 июля.

По словам очевидцев, это стало полной неожиданностью. Ведь сквер пользуется большой популярностью. Сюда постоянно приходят с детьми, организовывают пикники, бегают, играют в траве. А тут – змея! И, скорее всего, гадюка. Благо первыми ее увидели взрослые, сфотографировали и ретировались мигом.

Змея в сквере имени Чернышевского. Фото Pokrovka_life 124.

Чуть не наступила

Ну а днем раньше, 30 июля, туристы столкнулись со змеей в эко-парке «Гремячая грива».

- Это было в районе второй сопки, - рассказала «Комсомольской правде – Красноярск» одна из них, Светлана. – Мы шли по тропинке вдвоем с подругой. Я была второй. Она отошла метра на три, я замешкалась, поправляла лямку рюкзака, смотрела куда-то вдаль. А потом внезапно глянула под ноги, а там – сантиметрах в 15 от моих кроссовок – крупная змея, на шкуре такой угрожающий рисунок - как ромбики. Она ползла быстро, пересекала тропинку как раз между нами. «Гадюка, уходим!» - от неожиданности я заорала. Шарахнулась назад, высоко задирая ноги. Прыжками. Конечно, знала, змеи на «Гремячке» есть, видела их как-то издали. Грелись на камнях - на сопке, где новая видовка. Но вот так – буквально под ногами – впервые. Потеряла бдительность и едва не наступила на гадюку.

Просто обходите стороной

Также на прошлой неделе змея попалась посетителям национального парка Столбы, у кордона Лалетино. Кстати, тоже гадюка.

- Впрочем, бояться не надо, - пояснили представители парка. – Змеи здесь обитают всегда: гадюки, ужи и щитомордники. Лето выдалось дождливым. Но, когда выпадают жаркие дни, пресмыкающиеся выползают из укрытий, чтобы погреться на солнце. В такие моменты нельзя приближаться, это может их напугать. А, обороняясь, змея обязательно укусит. Самое верное – просто обойти стороной.

Змейка на Столбах. Фото стоп-кадр видео соцсети.

СКАЗАНО

ЧТО ДЕЛАТЬ, ЕСЛИ УКУСИЛА ГАДЮКА?

Надежда Гончарова, научный сотрудник национального парка

- Яд гадюки смертельно опасен для детей с массой тела до 20 килограммов и людей, имеющих аллергию на укусы насекомых. При укусе гадюки нужно исключить все, что усиливает кровообращение: нельзя пить спиртное, бегать. Отсасывание яда неэффективно, наложение жгута приводит к омертвлению тканей и часто заканчивается анафилактическим шоком. Пострадавшему лучше дать обезболивающее и противоотечное средство, обеспечить покой конечности и обильное питье. И обязательно - как можно скорее вызвать скорую помощь!