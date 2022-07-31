В Красноярске на первой неделе августа обещают дожди и до +19 градусов Фото: Мария ЛЕНЦ

В Красноярске ожидается прохладная и дождливая первая неделя августа 2022 года. Прогноз составил Гидрометцентр.

Так, в понедельник 1 августа ожидается тепло до +26 градусов, но будет пасмурно и дождливо. Сильного ветра не ожидается. Ночью же температура понизится до +15 градусов.

Во вторник днем так же пройдет дождь, а температура составит +23 градуса. Ветер усилится до 3-9 метров в секунду. Ночь ожидается весьма холодной – не выше +12 градусов.

Небольшой дождь синоптики обещают и в среду, он пойдет на фоне похолодания, температура составит не выше +19 градусов. Зато временами будет виднеться солнце, а ветер почти полностью стихнет. Ночью похолодает до +11 градусов.

В четверг и пятницу дождей не будет, ожидается переменная облачность и прохлада – днем в районе +19-20, ночью – около +10 градусов.