Министр экономики Красноярского края оценила ход сельских инвестпроектов в Шарыповском округе

Фото: Министерство экономики Красноярского края

Министр экономики Красноярского края Анна Гарнец проверила ход реализации муниципального комплексного проекта развития «Холмогорское». В него входит ряд инвестиционных проектов, рассчитанных на развитие сельского хозяйства в Шарыповском округе. Общая стоимость проекта оценивается в 223 миллиона рублей, причем более половины из них – 173 миллиона, – составляют частные инвестиции.

Один из инвесторов работает в районе села Ажинское: там сейчас строится площадка для разведения овец. Бизнесмен уже возвел помещения для зимнего содержания животных, и сейчас в селе создают откормочные площадки с расчетом на 150 голов молодняка герефордской породы.

Также инвестор увеличил поголовье отары. Сейчас предприниматель намерен модернизировать производство, обновить парк сельскохозяйственной техники, и закупить еще больше овец.

Фото: Министерство экономики Красноярского края

Еще один инвестпроект в селе Темра уже завершился. Там была построена откормочная площадка на 400 голов той же герефордской породы, и предприятие не собирается останавливаться на достигнутом – инвестор хочет увеличить посевные площади, закупить скот и кормозаготовительную технику. Также в Темре был построен убойный цех с переработкой мяса и отходов.

На реке Кадат сейчас модернизируют рыбоводное хозяйство – к примеру, импортозамещают кормовую базу на отечественную.

– Как мы видим, сегодня около 70% средств инвесторов направлено на строительство, приобретение племенного скота, кормозаготовительной техники и оборудования. Высоких рисков при реализации муниципального комплексного проекта развития нет, есть сложности, которые решаются, – заявила министр.

Фото: Министерство экономики Красноярского края

Районные власти также приняли участие в реализации проекта. Муниципалитет предоставил земли, возместил двум инвестором часть затрат, наладил связь между участниками инвестпроекта и бизнесменами, которые в него не вошли.

Помимо этого, власти подготовили проектно-сметную документацию для капитального ремонта дорог. В округе в прошлом году отремонтировали три дороги, сейчас капремонт проводят в селе Ажинское.

– Строительство дорог идет также по графику. Благодаря снятию транспортных ограничений на территории созданы благоприятные условия для развития личных подсобных хозяйств и сельскохозяйственной потребительской кооперации. Кроме того, дороги решают и важные социальные задачи, сейчас по главной транспортной дороге Ажинского школьников возят в школу в Шарыпово, – добавила Гарнец.