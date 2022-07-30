Красноярцев предупредили о сильном ветре с дождями и грозами

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Служба спасения Красноярского края опубликовала предупреждение о плохих погодных условиях. По данным спасателей, сегодня, 30 июля, на юге Таймыра ожидается сильный ветер, а в центральных районах края местами пройдут сильные дожди и грозы.

Спасатели предупреждают, что порывы ветра могут достигать 18 м/с. Вдобавок, сохраняется высокая пожарная опасность IV класса.

– Рекомендуем жителям региона соблюдать правила безопасности. В случае возникновения ЧС и происшествий звонить по телефонам 101 или 112, – добавили в ведомстве.