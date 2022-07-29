Воспитанники красноярского детского дома написали письма детям ЛНР

Фото: krasnoyarsk.er.ru

Акция единоросов «1000 ранцев, 1000 мячей» по сбору учебных принадлежностей для школ города Свердловска и Свердловского района Луганской Народной республики продолжается. Для ребятишек из этих территорий, которые пойдут в школу 1 сентября, партийцы нашего края планируют собрать 1000 ранцев с канцелярией, 1000 спортивных мячей, 10000 детских книг, а так же школьную форму ученикам начальной школы. К стандартным канцелярским принадлежностям в школьные наборы добавляются детские книги, игрушки и, конечно, сладости.

В акции принимают участие депутаты всех уровней, партийный актив и неравнодушные жители Красноярского края. Не остались в стороне и воспитанники красноярского детского дома «Самоцветы» - они написали школьникам ЛНР письма со словами поддержки и добрыми пожеланиями.

Инна Хисамутдинова, воспитатель Красноярского детского дома "Самоцветы" отметила, что сегодня педагоги должны чаще разговаривать с детьми о патриотизме:

- Нам важны те ценности, которые закладывали в нас наши родители и учителя. Когда в мире происходят такие события сложно быть безучастными. Мы с ребятами думали, каким образом можно поддержать детей Донбасса. Идея не новая – еще в годы Великой Отечетсвенной войны дети писали письма бойцам, помогали другим детям, которым было тяжело. Поэтому мы обратились в партию «Единая Россия», нашли там отклик и поддержку. До этого у нас проходила серия мероприятий, где мы рассматривали тему спецоперации, ребята прониклись и охотно откликнулись на нашу идею. Вы видите, они с удовольствием делают подарки и пишут письма".

Ребята уверены, что их письма поддержат сверстников в ЛНР, поднимут им настроение.

Воспитанник детского дома Кирил Никифоров поделился своими эмоциями об участии в акции:

- Мы думали, как поддержать мальчишек и девчонок Донбасса и написали такие письма. Все эти дети – наши, мы должны им помогать. Я написал, чтобы они не отчаивались, не унывали. Чтобы они знали, что опасность уже позади, что им ничего не угрожает.

Вместе с письмами к ребятам из Луганской Народной республики отправятся и небольшие подарки - глиняные колокольчики и бумажные поделки, которые воспитанники Красноярского детского дома "Самоцветы" сделали собственными руками.

НАША СПРАВКА

Соглашение о сотрудничестве между Красноярским краем и городом Свердловск и Свердловским районом ЛНР было подписано в начале июля. Сибирский регион поможет в восстановлении инфраструктуры территории, в ремонте образовательных учреждений. Поддержку территориям оказывает и Красноярское региональное отделение партии «Единая Россия». С начала специальной военной операции партийцы отправили для жителей Донбасса и освобожденных территорий Украины, воинам-участников СВО около 180 тонн различных гуманитарных грузов.